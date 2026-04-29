Λονδίνο: Άγνωστος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άνδρες

Δύο άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Λονδίνο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης εθεάθη να τρέχει σε κεντρικό δρόμο, με το μαχαίρι στο χέρι, θέλοντας να τραυματίσει Εβραίους της περιοχής.

Η Shomrim, ένα δίκτυο εθελοντικών ομάδων περιπολίας και ασφάλειας της εβραϊκής κοινότητας, ανακοίνωσε ότι παρενέβη άμεσα και κατάφερε να ακινητοποιήσει τον ύποπτο. Σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, η αστυνομία έφτασε στο σημείο και χρησιμοποίησε τέιζερ για τη σύλληψη ενός άνδρα.

Τα θύματα μεταφέρθηκαν και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα από την εθελοντική υπηρεσία πρώτων βοηθειών Hatzola. Το BBC επιβεβαίωσε ότι δύο Εβραίοι άνδρες τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται.

🇬🇧 At least two people were stabbed in a terrorist attack in Golders Green, a Jewish district in London



A knife-wielding terrorist was seen running through the area, deliberately targeting Jewish people.



One victim is in critical condition.



The suspect has been arrested.

BREAKING: Just now - Man arrested after two people STABBED in Golders Green.

The suspect, who was armed with a knife, was tasered by police in north London after apparently targeting Jewish people.

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε σχεδόν έξω από το σπίτι του. Όπως είπε, το αντιλήφθηκε όταν άκουσε περιπολικά και ασθενοφόρα να καταφθάνουν.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, το ένα περιστατικό έγινε στην οδό Golders Green Road, έξω από καταστήματα, ενώ το δεύτερο σε παράδρομο κοντά σε συναγωγή.

Το Board of Deputies of British Jews εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι «γνωρίζει για αναφερόμενο περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι στο Golders Green, με δύο τραυματίες» και ότι «η αστυνομία έχει συλλάβει έναν ύποπτο». Προσθέτει ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την υπηρεσία ασφάλειας κοινοτήτων CST, την κυβέρνηση και την αστυνομία για τη διερεύνηση του συμβάντος και την «αποφασιστική αντίδραση».

Στο Κοινοβούλιο, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε την επίθεση «βαθιά ανησυχητική», σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «απόλυτη αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση τέτοιων εγκλημάτων, τα οποία δυστυχώς έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα».

Με πληροφορίες από BBC