Βραζιλία: Με ηλεκτρονικό βραχιόλι εντοπισμού ο Μπολσονάρου - Του απαγορεύτηκε η χρήση των social

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, υποχρεώθηκε με δικαστική απόφαση να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για φερόμενη απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2022.

Η απόφαση του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου γνωστοποιήθηκε την Παρασκευή, ενώ οι ομοσπονδιακές αρχές προχώρησαν την ίδια ημέρα σε έρευνες στην κατοικία του Μπολσονάρου στην Μπραζίλια και στα κεντρικά γραφεία του κόμματός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα μέτρα περιλαμβάνονται επίσης η απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων και η απαγόρευση επικοινωνίας με άλλα πρόσωπα που βρίσκονται υπό έρευνα, μεταξύ των οποίων και ο γιος του, Εντουάρντο Μπολσονάρου, ο οποίος ζει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι εκτελέστηκαν δύο εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης, καθώς και άλλες προληπτικές ενέργειες, χωρίς να κατονομάζει ρητά τον Μπολσονάρου.

Ο πρώην πρόεδρος δικάζεται ήδη στο Ανώτατο Δικαστήριο με την κατηγορία ότι είχε ενεργό ρόλο σε φερόμενο σχέδιο ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος, μετά την ήττα του από τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ο Μπολσονάρου αρνείται τις κατηγορίες.

❗️🤫🇧🇷 - Former Brazilian President Jair Bolsonaro (PL) was subjected to search and seizure warrants at his residence and the PL party headquarters in Brasília, authorized by Supreme Federal Court Justice Alexandre de Moraes.



The measures include:



- Wearing an electronic ankle… pic.twitter.com/DvLydiaJAb