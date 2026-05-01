BP: Υπερδιπλασιάστηκαν τα κέρδη καθώς ο πόλεμος με το Ιράν εκτόξευσε το πετρέλαιο

Η BP ανακοίνωσε ότι τα κέρδη της για το πρώτο τρίμηνο του έτους υπερδιπλασιάστηκαν, καθώς η άνοδος των τιμών πετρελαίου μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ιράν - ΗΠΑ/Ισραήλ ενίσχυσε σημαντικά τις εμπορικές της δραστηριότητες.

Στα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα μετά την έναρξη της σύγκρουσης, η βρετανική ενεργειακή εταιρεία κατέγραψε κέρδη 3,2 δισ. δολαρίων για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου, έναντι 1,38 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Η επίδοση ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών και αποδόθηκε κυρίως στην «εξαιρετική» πορεία του τομέα εμπορίας πετρελαίου.

Η αγορά ενέργειας έχει παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις από την έναρξη της σύγκρουσης, καθώς το στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, παραμένει ουσιαστικά κλειστό.

Πριν από την κρίση, το Brent, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς για την τιμή του πετρελαίου, κινούνταν γύρω στα 73 δολάρια το βαρέλι. Στη συνέχεια έφθασε κοντά στα 120 δολάρια, ενώ πλέον διαμορφώνεται περίπου στα 110 δολάρια. Η υψηλή μεταβλητότητα ευνοεί συνήθως τις εμπορικές δραστηριότητες των μεγάλων ομίλων, καθώς διευρύνει τη διαφορά ανάμεσα στις τιμές αγοράς και πώλησης.

Ενδεικτικά, τα κέρδη της μονάδας πελατών και προϊόντων της BP, στην οποία περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες συναλλαγών στις αγορές πετρελαίου και καυσίμων, ανήλθαν σε 2,5 δισ. δολάρια, έναντι μόλις 103 εκατ. δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα.

Αντίθετα, η εταιρεία ανέφερε ότι η παραγωγή στον τομέα έρευνας και εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου παρέμεινε στάσιμη, ενώ προειδοποίησε ότι το δεύτερο τρίμηνο ενδέχεται να είναι ασθενέστερο λόγω των διαταραχών στη Μέση Ανατολή.

Τα αποτελέσματα είναι τα πρώτα υπό τη νέα διευθύνουσα σύμβουλο της BP, Meg O'Neill, η οποία ανέλαβε στις αρχές Απριλίου, μετά την αποχώρηση του προκατόχου της, Murray Auchincloss.

BP: Σημαντική ενίσχυση στη τιμή της μετοχής το 2026

Η Ο’Νιλ δήλωσε ότι αναλαμβάνει σε μια περίοδο κατά την οποία ο ενεργειακός κλάδος λειτουργεί «σε περιβάλλον σύγκρουσης και πολυπλοκότητας», προσθέτοντας ότι η εταιρεία συνεργάζεται με κυβερνήσεις και πελάτες ώστε να κατευθύνεται καύσιμο εκεί όπου υπάρχει ανάγκη και να περιορίζονται οι διαταραχές.

Η μετοχή της BP ενισχύθηκε κατά 3% την Τρίτη, ενώ από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν καταγράφει συνολικά άνοδο περίπου 20%.

Η Σουζάνα Στρίτερ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Wealth Club, σημείωσε ότι ο εμπορικός βραχίονας της εταιρείας ωφελήθηκε ξεκάθαρα από τις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών, που αυξάνουν τον όγκο και τις ευκαιρίες συναλλαγών.

Από την άλλη πλευρά, αναλυτές προειδοποιούν ότι η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας δεν μένει ανεπηρέαστη από τις ζημιές και τις αναταράξεις που καταγράφονται σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο.

Ο Τσαρλς Χολ, επικεφαλής έρευνας της Peel Hunt, εκτίμησε ότι η BP εμφανίζεται επιφυλακτική για το δεύτερο τρίμηνο. Όπως είπε, τα υψηλά κέρδη από τις συναλλαγές στις αγορές ενέργειας μπορεί να συνεχιστούν για λίγο ακόμη, όμως το διεθνές περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.

Τα αποτελέσματα της BP αναζωπύρωσαν παράλληλα τη συζήτηση στη Βρετανία για τα υπερκέρδη των ενεργειακών ομίλων σε περιόδους διεθνούς κρίσης.

Ο Μάικ Τσάιλντς, επικεφαλής επιστήμης, πολιτικής και έρευνας της Friends of the Earth, δήλωσε ότι, όπως είχε συμβεί και μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι μεγάλες εταιρείες ορυκτών καυσίμων επωφελούνται όταν η γεωπολιτική αστάθεια εκτινάσσει τις τιμές της ενέργειας. Πρόσθεσε ότι το κόστος τελικά μεταφέρεται στα νοικοκυριά, καθώς η άνοδος των τιμών απειλεί να επιδεινώσει εκ νέου την κρίση ακρίβειας στη χώρα.

Σήμερα οι περισσότεροι λογαριασμοί φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος στο Ηνωμένο Βασίλειο προστατεύονται προσωρινά από το πλαφόν τιμών που εφαρμόζει η ρυθμιστική αρχή της αγοράς ενέργειας. Μέχρι τις 30 Ιουνίου, ο μέσος ετήσιος λογαριασμός για νοικοκυριά με διπλή παροχή και πληρωμή μέσω πάγιας εντολής διαμορφώνεται στις 1.641 λίρες.

Ωστόσο, η άνοδος των χονδρικών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση περίπου 200 λιρών όταν το πλαφόν αναθεωρηθεί τον Ιούλιο.

Στο μεταξύ, οι εταιρείες ενέργειας που δραστηριοποιούνται στη Βρετανία εξακολουθούν να υπόκεινται σε έκτακτο φόρο υπερκερδών, ο οποίος επιβλήθηκε το 2022 μετά την εκτίναξη των κερδών που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο συγκεκριμένος φόρος, ωστόσο, εφαρμόζεται μόνο στα κέρδη από εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου εντός Ηνωμένου Βασιλείου και όχι στα έσοδα από διεθνείς δραστηριότητες συναλλαγών και εμπορίας στις αγορές ενέργειας.

Με πληροφορίες από BBC

