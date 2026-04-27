Ιράν: Προσφέρεται να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ αν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό τους

Η πρόταση του Ιράν για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και τον τερματισμό του πολέμου εντείνει το γεωπολιτικό αδιέξοδο και προκαλεί νέα αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας

Το Ιράν προτείνει να τερματίσει τον έλεγχο που ασκεί στα Στενά του Ορμούζ, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στη χώρα και τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, το Ιράν προτείνει παράλληλα, οι συνομιλίες για το ευρύτερο ζήτημα του πυρηνικού του προγράμματος να γίνουν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται απίθανο να αποδεχθεί την πρόταση, η οποία μεταφέρθηκε στην αμερικανική πλευρά μέσω του Πακιστάν και αφήνει άλυτες τις διαφωνίες που οδήγησαν στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Με μια εύθραυστη εκεχειρία σε ισχύ, ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε αδιέξοδο σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου σε περίοδο ειρήνης.

Ο αμερικανικός αποκλεισμός στοχεύει στο να εμποδίσει το Ιράν να πουλά πετρέλαιο, στερώντας του κρίσιμα έσοδα, ενώ παράλληλα δημιουργεί συνθήκες που θα μπορούσαν να αναγκάσουν την Τεχεράνη να σταματήσει την παραγωγή της, λόγω έλλειψης αποθήκευσης.

Αδιέξοδο για τα Στενά του Ορμούζ – Πίεση στις αγορές ενέργειας

Το κλείσιμο των Στενών έχει επίσης αυξήσει την πίεση προς τον Τραμπ, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης έχουν εκτοξευθεί ενόψει κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών, ενώ επηρεάζονται και οι σύμμαχοί του στον Κόλπο που χρησιμοποιούν τη θαλάσσια οδό για εξαγωγές.

Η διακοπή της ροής έχει ευρύτερες συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας το κόστος σε λιπάσματα, τρόφιμα και βασικά αγαθά.

Η πρόταση μεταθέτει τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε μεταγενέστερο χρόνο, την ώρα που ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ένας από τους βασικούς λόγους του πολέμου ήταν να αποτραπεί η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Οι δύο αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις συνομιλίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς πρόκειται για κλειστές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιρανών και Πακιστανών αξιωματούχων το Σαββατοκύριακο. Το Axios ήταν το πρώτο μέσο που ανέφερε την πρόταση.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε ενώ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών επισκεπτόταν τη Ρωσία, η οποία παραδοσιακά αποτελεί βασικό σύμμαχο της Τεχεράνης, αν και δεν είναι σαφές τι βοήθεια μπορεί να προσφέρει πλέον.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, με το Ιράν να διατηρεί σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα σε έναν πόλεμο που έχει εξελιχθεί σε αναμέτρηση αντοχής. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σταθερά από την έναρξη της σύγκρουσης, με δεξαμενόπλοια να παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, αδυνατώντας να διέλθουν με ασφάλεια.

Μάλιστα τη Δευτέρα, η τιμή του Brent βρισκόταν γύρω στα 108 δολάρια το βαρέλι, σχεδόν 50% υψηλότερα σε σχέση με την έναρξη του πολέμου.

Με πληροφορίες από AP

Ο Ζόχραν Μαμντάνι βάζει μια queer αρχειονόμο να φυλάξει τη μνήμη της Νέας Υόρκης

Διεθνή / Ο Ζόχραν Μαμντάνι βάζει μια queer αρχειονόμο να φυλάξει τη μνήμη της Νέας Υόρκης

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, διόρισε τη Σον(τά) Σμιθ-Κρουζ στην υπηρεσία που διαχειρίζεται τα δημοτικά αρχεία της πόλης, σε μια περίοδο όπου η ιστορική μνήμη και η πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα έχουν μετατραπεί σε πεδίο πολιτικής σύγκρουσης.
THE LIFO TEAM
ΓΑΖΑ ΝΕΡΟ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Γάζα: Οι σφοδρές ισραηλινές επιθέσεις επιδεινώνουν την κρίση έλλειψης νερού

Η οξεία έλλειψη καθαρού νερού στη Γάζα έχει οδηγήσει σε σοβαρή υγειονομική κρίση, με την εξάπλωση ασθενειών και τις επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού να επιδεινώνονται λόγω της καταστροφής των υποδομών και των ελλείψεων σε βασικά είδη υγιεινής
THE LIFO TEAM
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΣ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

Διεθνή / Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: «Δεν περιμένω συγχώρεση» έγραφε ο 31χρονος δράστης

Οι αρχές εξετάζουν τις αναρτήσεις και το ιστορικό του στα social media, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τα κίνητρα πίσω από την επίθεση, την ώρα που ο 31χρονος δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές
THE LIFO TEAM
ΤΡΑΜΠ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ

Διεθνή / «Δεν είμαι παιδεραστής» - Εκνευρισμός Τραμπ με αναφορά στο μανιφέστο του δράστη των πυροβολισμών

Ο εκνευρισμός του με την παρουσιάστρια όταν αναφέρθηκε σε αποσπάσματα από το μανιφέστο του δράστη, που αποκαλούσε τον Αμερικανό πρόεδρο «βιαστή» και «παιδεραστή»
THE LIFO TEAM
 
 