«Βουτιά» στις μετοχές των φαρμακευτικών μετά το διάταγμα Τραμπ για ραγδαία μείωση των τιμών των φαρμάκων

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα το οποίο, όπως είπε, θα μειώσει άμεσα τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας νευρικότητα στις αγορές και πτώση στις μετοχές φαρμακευτικών εταιρειών διεθνώς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως το διάταγμα θα επιφέρει μείωση τιμών της τάξης του «30% έως 80%» σχεδόν άμεσα. Στην πλατφόρμα του, Truth Social, σχολίασε ότι είναι «δύσκολο να εξηγηθεί και εξαιρετικά ντροπιαστικό» το γεγονός ότι οι ΗΠΑ πληρώνουν πολύ υψηλότερες τιμές σε σχέση με άλλες χώρες.

«Για χρόνια, οι φαρμακευτικές εταιρείες έλεγαν ότι το κόστος των φαρμάκων οφείλεται στην έρευνα και ανάπτυξη και ότι το κόστος αυτό, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, το επωμίζονταν αποκλειστικά τα 'κορόιδα' της Αμερικής», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ προανήγγειλε την εφαρμογή πολιτικής «ευνοούμενου έθνους» (most favoured nation), βάσει της οποίας οι ΗΠΑ θα πληρώνουν για κάθε φάρμακο την ίδια τιμή που πληρώνει η χώρα με τη χαμηλότερη τιμή παγκοσμίως.

