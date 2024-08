Βοσνία: Πρώην επιστάτης του σχολείου ο δράστης της αιματηρής ένοπλης επίθεσης

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας, για την αιματηρή ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Βοσνία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την επίθεση στο Σάνσκι Μοστ της Βοσνίας, ο δράστης ήταν πρώην επιστάτης του σχολείου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε μάλιστα και πειθαρχική έρευνα.

Ωστόσο σήμερα ο πρώην εργαζόμενος άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο με αυτόματο τουφέκι, σκοτώνοντας συνολικά τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους και τον διευθυντή του. Επίσης από την επίθεση, τραυματίστηκε σοβαρά και ένας ακόμη υπάλληλος του σχολείου.

🚨#BREAKING: Three people killed and multiple injured in shooting at high school in Bosnia. pic.twitter.com/JNh91ZTNt5