Ένας πολίτης της Βόρειας Κορέας εξέφρασε ανησυχία για την ξαφνική απώλεια κιλών του Κιμ Γιονγκ Ουν σε ένα πρωτοφανές, για τα δεδομένα της χώρας, βίντεο που προβλήθηκε στο κεντρικό κανάλι.

Η υγεία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας είναι ένα «απαγορευμένο» θέμα στη χώρα, όπου η εικόνα του ελέγχεται απόλυτα από τα κρατικά ΜΜΕ.

Αναλυτές είχαν παρατηρήσει ότι σε πλάνα από τις αρχές Ιουνίου ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας φαινόταν αρκετά αδυνατισμένος. Τώρα, το κανάλι ΚΡΤ πρόβαλε δηλώσεις ενός πολίτη- που δεν κατονομάστηκε- ο οποίος εξέφρασε ανησυχία.

«Το να βλέπουμε τον αξιοσέβαστο γενικό γραμματέα (Κιμ Γιονγκ Ουν) τόσο υπερβολικά αδύνατο ραγίζει την καρδιά των ανθρώπων τόσο πολύ», φέρεται να δήλωσε ο άνδρας. «Όλοι λένε ότι δάκρυσαν τα μάτια τους», συμπλήρωσε.

Στο βίντεο- το οποίο το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές- κάτοικοι της Πιονγιάνγκ παρακολουθούσαν σε γιγαντοοθόνη στον δρόμο πλάνα από συναυλία στην οποία παρέστη ο Κιμ Γιονγκ Ουν, έπειτα από συνεδρίαση του κυβερνώντος κόμματος.

Το κανάλι δεν έδωσε πληροφορίες για το τι μπορεί να προκάλεσε την απώλεια κιλών του ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

North Korean leader Kim Jong Un's apparent weight loss has caused widespread concern among citizens, an unidentified resident of Pyongyang quoted on the country's state media said after watching recent a video of the leader https://t.co/RhQEqL7dXH pic.twitter.com/82AiJBfMaK