Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την έφηβη κόρη του ως διάδοχό του

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει επιλέξει την κόρη του, Κιμ Τζου Αε, ως διάδοχό του, όπως ανακοίνωσε η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών (NIS) σε κοινοβουλευτικά μέλη την Πέμπτη.

Η Κιμ Τζου Αε τους τελευταίους μήνες εμφανίζεται συχνά δίπλα στον πατέρα της, Κιμ Γιονγκ Ουν, σε επίσημες εκδηλώσεις, όπως η πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο.

Η NIS δήλωσε ότι η αξιολόγηση της ως διαδόχου βασίστηκε σε «σειρά παραγόντων», συμπεριλαμβανομένης της ολοένα αυξανόμενης δημόσιας παρουσίας της σε επίσημες εκδηλώσεις.

Η υπηρεσία πληροφοριών θα παρακολουθήσει επίσης αν θα παραστεί στο επικείμενο συνέδριο του Κόμματος της Βόρειας Κορέας, το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός της χώρας που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια. Στο συνέδριο αυτό αναμένεται η Πιονγκγιάνγκ να ανακοινώσει τις προτεραιότητες της επόμενης πενταετίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, στρατιωτικής προετοιμασίας και πυρηνικών.

Η Τζου Αε είναι το μοναδικό γνωστό παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, Ρι Σολ Τζου. Η NIS πιστεύει ότι ο Κιμ έχει έναν μεγαλύτερο γιο, ο οποίος όμως δεν έχει ποτέ αναγνωριστεί δημόσια ούτε εμφανιστεί στα κρατικά μέσα της Βόρειας Κορέας.

Η Τζου Αε, που πιστεύεται ότι είναι 13 ετών, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην κρατική τηλεόραση το 2022, επιθεωρώντας βαλλιστικούς πυραύλους και κρατώντας το χέρι του πατέρα της. Από τότε εμφανίζεται συχνά στα κρατικά μέσα, συνοδεύοντας τον σε δημόσιες εκδηλώσεις και δίνοντας στην εικόνα του πατέρα της, μια πιο «ανθρώπινη» διάσταση.

Η θέση που έχει αποκτήσει σε δημόσιες εμφανίσεις υποδηλώνει ότι ήδη συμμετέχει σε θέματα πολιτικής και αντιμετωπίζεται ως δεύτερη ηγετική μορφή της χώρας. Παρατηρείται ότι συχνά στέκεται δίπλα ή και ψηλότερα από τον πατέρα της, κάτι σπάνιο στη Βόρεια Κορέα, όπου οι φωτογραφίες των κρατικών μέσων έχουν μεγάλη συμβολική σημασία.

Η επιλογή μιας κόρης ως διαδόχου σε μια βαθιά πατριαρχική κοινωνία όπως η Βόρεια Κορέα προκαλεί ερωτήματα, ειδικά όταν υπάρχουν αγόρια στην οικογένεια.

Παρά τη νεαρή της ηλικία και την υγεία του πατέρα της, η Τζου Αε φαίνεται να έχει ήδη καθοριστεί ως διάδοχος, γεγονός που αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για το πώς η μελλοντική της ηγεσία μπορεί να επηρεάσει τη Βόρεια Κορέα και τις πολιτικές της.

Με πληροφορίες από BBC



