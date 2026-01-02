Βόρεια Κορέα: Η νέα δημόσια εμφάνιση της κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν αναζωπύρωσε τις φήμες ότι θα είναι η διάδοχός του

Η κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, η οποία θεωρείται ότι πιθανότατα θα είναι ο διάδοχός του, συνόδευσε τους γονείς της στην πρώτη της δημόσια επίσκεψη στο Μαυσωλείο για να αποτίσει φόρο τιμής στους πρώην ηγέτες.

Φωτογραφίες από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA έδειχναν τον Κιμ Γιονγκ Oυν συνοδευόμενο από τη σύζυγό του, Ρι Σολ-τζου, και ανώτερους αξιωματούχους κατά την επίσκεψη της 1ης Ιανουαρίου, με την κόρη του Κιμ Τζου-ε να στέκεται ανάμεσα στους γονείς της στην κεντρική αίθουσα του Παλατιού του Ήλιου - Κουμσουσάν.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας επισκέπτεται το Κουμσουσάν για να τιμήσει τον παππού του και ιδρυτή του κράτους, Κιμ Ιλ-σουνγκ, καθώς και τον πατέρα του, Κιμ Γιονγκ-ιλ, σε σημαντικές ημερομηνίες και επετείους. Η Κιμ Τζου-ε έχει κάνει ολοένα και πιο εμφανείς εμφανίσεις στα κρατικά μέσα ενημέρωσης τα τελευταία τρία χρόνια, τροφοδοτώντας εικασίες από αναλυτές και την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας ότι προορίζεται να γίνει η τέταρτης γενιάς δικτάτορας της χώρας.

Ο Cheong Seong-chang, αντιπρόεδρος του think tank Sejong Institute, θεώρησε την πρώτη δημόσια επίσκεψη της Τζου-ε στο Κουμσουσάν ως μια υπολογισμένη κίνηση του πατέρα της, ενόψει του επικείμενου συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος, στο οποίο η διαδοχή της ενδέχεται να επισημοποιηθεί.

Ο Χονγκ Μιν, ειδικός στη Βόρεια Κορέα στο κρατικό Ινστιτούτο Ενοποίησης της Κορέας, δήλωσε ότι η χώρα έχει παρουσιάσει την εικόνα μιας «σταθερής οικογένειας» του Κιμ, δείχνοντας τη σύζυγο και την κόρη του δίπλα του σε σημαντικές εκδηλώσεις.

Ωστόσο, οι πιθανοί ρόλοι των άλλων παιδιών του Κιμ αφήνουν περιθώρια επιφύλαξης ως προς την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων για τη διαδοχή της Τζου-ε, είπε ο Χονγκ.

«Είναι πρακτικά αδύνατο να οριστεί δημόσια η Κιμ Τζου-ε, η οποία πιστεύεται ότι μόλις έκλεισε τα 13, ως διάδοχος, όταν δεν είναι καν αρκετά μεγάλη για να ενταχθεί στο [Εργατικό] Κόμμα», ανέφερε.

Η Κιμ Τζου-ε, η οποία εκτιμάται ότι γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2010, παρευρέθηκε στους φετινούς εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τον Σεπτέμβριο, ταξίδεψε στο Πεκίνο μαζί με τον πατέρα της στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση στο εξωτερικό.

Η Βόρεια Κορέα δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ επίσημα την ηλικία της.

Με πληροφορίες από Guardian

