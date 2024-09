Βομβαρδισμοί στον Λίβανο: Σχεδόν 500 νεκροί από την επιχείρηση «Northern Arrows» - Φόβοι για περιφερειακή ανάφλεξη

Σχεδόν 500 είναι ο αριθμός των νεκρών από τις εκτεταμένες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές με στόχο τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, με τη διεθνή κοινότητα πλέον να εκφράζει ανοιχτά τους φόβους της για περιφερειακή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Τουλάχιστον 1.645 τραυματίστηκαν από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, ήδη χιλιάδες άμαχοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα προκειμένου να σωθούν, ενώ το Ισραήλ προειδοποιεί ότι οι επιδρομές εναντίον της Χεζμπολάχ θα επεκταθούν. Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «ανησυχεί πολύ σοβαρά» για τον αριθμό των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων.

Την ίδια ώρα η διεθνής κοινότητα φοβάται ολοένα πιο έντονα πως η κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν, θα οδηγήσει σε περιφερειακή ανάφλεξη. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε πως το Παρίσι ζήτηση έκτακτη «σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Λίβανο εντός της εβδομάδας».

«Βρισκόμαστε στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου», προειδοποίησε από την πλευρά του ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Τζουζέπ Μπορέλ. «Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί έκαναν μάρτυρες 492 ανθρώπους, ανάμεσά τους 35 παιδιά και 58 γυναίκες, και τραυμάτισαν άλλους 1.645», ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας το βράδυ, με τον απολογισμό να γίνεται ολοένα και βαρύτερος με το πέρας των ωρών.

Στην επιχείρηση που βαφτίστηκε «Northern Arrows» χτυπήθηκαν τη Δευτέρα «περίπου 1.600» θέσεις των «τρομοκρατών» στον νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκάα, ανέφερε αργά το βράδυ της Δευτέρας ο στρατός του Ισραήλ, ανάμεσά τους «εκατοντάδες στόχοι» που χτυπήθηκαν «τις τελευταίες ώρες». Μέσω βίντεο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τους πολίτες τους Λιβάνου να «απομακρυνθούν από επικίνδυνες ζώνες» ώσπου να τελειώσει «η επιχείρηση», ενώ ο πρωθυπουργός του Λίβανου Νατζίμπ Μικάτι κατήγγειλε «σχέδιο καταστροφής» της χώρας του.

Τις τελευταίες ώρες χιλιάδες οικογένειες τράπηκαν σε φυγή, ενώ εκτοπισμένοι πλημμύρισαν την πρωτεύουσα και τη Σαΐντα, όπου πολλοί βρήκαν καταφύγιο σε κέντρα υποδοχής.

Traffic jam in #Lebanon as people are leaving Southern Lebanon for a safest location in Beirut or Northern parts of the country as Israel launched fresh wave of airstrikes.⚡



There is a short of food and water for the displaced people. pic.twitter.com/AByoWfyxhs