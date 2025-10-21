Βιρτζίνια Τζιούφρε: Όλοι οι «ανώνυμοι πολιτικοί» που περιγράφει στα απομνημονεύματά της

Στη δημοσιότητα ήρθαν σήμερα τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιούφρε, της γυναίκας που κατηγόρησε ανοιχτά τον Τζέφρι Έπσταϊν και τον πρίγκιπα Άντριου για τη σεξουαλική της κακοποίηση, η οποία αποκάλυψε τους δεσμούς του χρηματιστή με μεγάλα πολιτικά ονόματα της εποχής.

Η Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία έδωσε τέλος στη ζωή της τον Απρίλιο, υπήρξε κεντρικό πρόσωπο στην κατάρρευση του δικτύου του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, τον Αύγουστο του 2019.

Ενώ δεν ανέφερε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τη σεξουαλική επίθεση και τον εξαναγκασμό που αντιμετώπισε όσο βρισκόταν κοντά στον Έπσταϊν, η Τζιούφρε δεν αναφέρθηκε σε ονόματα πολιτικών, ωστόσο «προσέφερε» μικρές ενδείξεις για την πιθανή τους ταυτότητα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πρίγκιπας Άντριου: Δεν πληρώνει ενοίκιο για την έπαυλή του στο Ουίνδσορ εδώ και 22 χρόνια

Βιρτζίνια Τζιούφρε: Οι «ανώνυμοι πολιτικοί» που περιέγραψε

«Υπήρξα θύμα κακοποίησης από ισχυρούς άνδρες» έγραψε χαρακτηριστικά η Βιρτζίνια Τζιούφρε, για να συνεχίσει: «Ανάμεσα τους ήταν ένας υποψήφιος κυβερνήτης που σύντομα θα κέρδιζε τις εκλογές σε μια δυτική πολιτεία και ένας πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ».

«Εφόσον ο Έπσταϊν συνήθως παραμελούσε να με συστήσει σε αυτούς τους άνδρες ονομαστικά ή δεν τους παρουσίαζε καθόλου, τους έμαθα μετά από καιρό, όταν μελέτησα φωτογραφίες συνεργατών του (σ.σ. εννοεί τον Έπσταϊν) και αναγνώρισα τα πρόσωπα εκείνων με τους οποίους αναγκάστηκα να κάνω σεξ» σημείωσε η Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Η Τζιούφρε ισχυρίστηκε σε κατάθεσή της το 2016 ότι της ζητήθηκε να συνευρεθεί ερωτικά με τον πρώην κυβερνήτη του Νιου Μέξικο, Μπιλ Ρίτσαρντσον και τον πρώην γερουσιαστή του Μέιν, Τζορτζ Μίτσελ, οι οποίοι ταιριάζουν με τις περιγραφές στα απομνημονεύματά της, αν και κανένας από τους δύο άνδρες δεν κατηγορήθηκε ποινικά και αμφότεροι αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Μία από τις πιο οδυνηρές ιστορίες της Τζιούφρε στο βιβλίο της έρχεται στα χέρια μιας άλλης πολιτικής προσωπικότητας, της οποίας η ταυτότητα παραμένει ασαφής.

«Ακριβώς όταν νόμιζα ότι τα πράγματα δεν μπορούσαν να χειροτερέψουν για μένα, έγιναν. Ο Έπσταϊν με έστειλε σε έναν άντρα που με βίασε πιο άγρια ​​από οποιονδήποτε άλλον πριν» έγραψε, προσθέτοντας ότι ο άντρας, τον οποίο είχε σκόπιμα περιγράψει μόνο ως «γνωστό πρωθυπουργό» σε δικαστικά έγγραφα, «δεν ενδιαφερόταν για χάδια».

«Ήθελε βία» ισχυρίστηκε. Συνέχισε, ισχυριζόμενη ότι ο πρωθυπουργός την έπνιγε επανειλημμένα μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της και γελούσε με τον πόνο της, βρίσκοντας ευχαρίστηση στο να του λέει να σταματήσει. Είπε ότι όταν έφυγε από τη συνάντηση, αιμορραγούσε από το στόμα και τα γεννητικά της όργανα.

Στο βιβλίο, η Τζιούφρε θυμήθηκε ότι «παρακαλούσε με δάκρυα στα μάτια» τον Έπσταϊν να μην την στείλει πίσω στον πρωθυπουργό, του οποίου η εθνικότητα δεν διευκρινίστηκε.

«Δεν ξέρω αν ο Έπσταϊν φοβόταν τον άνθρωπο ή αν του χρωστούσε κάποια χάρη, αλλά δεν έδινε καμία υπόσχεση, λέγοντας ψυχρά για την βαρβαρότητα του πολιτικού: "Θα το πάθεις αυτό μερικές φορές"».

Με πληροφορίες από People