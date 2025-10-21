ΔΙΕΘΝΗ
Πρίγκιπας Άντριου: Δεν πληρώνει ενοίκιο για την έπαυλή του στο Ουίνδσορ εδώ και 22 χρόνια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το 2003 πληρώνει μόνο ένα συμβολικό ποσό και δικαιούται να διαμένει εκεί μέχρι το 2078

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου πρίγκιπας Άντριου / Getty Images
Βρετανοί βουλευτές ζητούν κοινοβουλευτική παρέμβαση για την αφαίρεση του τίτλου του Δούκα, από τον πρίγκιπα Άντριου.

Οι βουλευτές κατέθεσαν κοινοβουλευτική πρόταση ζητώντας να αφαιρεθεί από τον πρίγκιπα Άντριου ο τίτλος του Δούκα της Υόρκης,  μια διαδικασία που σπάνια επιτρέπεται στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις σχετικά με τη διαμονή του πρίγκιπα στην πολυτελή βασιλική κατοικία Royal Lodge στο Ουίνδσορ, αποτελούμενη από 30 δωμάτια, καθώς αποκαλύφθηκε ότι δεν έχει καταβάλει ενοίκιο για πάνω από 20 χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times», η σύμβαση ενοικίασης δείχνει ότι πλήρωσε 1 εκατ. λίρες για τη μίσθωση και τουλάχιστον 7,5 εκατ. λίρες για ανακαινίσεις, αλλά από το 2003 πληρώνει μόνο ένα συμβολικό ποσό και δικαιούται να διαμένει εκεί έως το 2078.

Η ίδια σύμβαση προβλέπει ότι αν ο πρίγκιπας Άντριου παραιτηθεί από το δικαίωμα της μίσθωσης, το Crown Estate θα του οφείλει περίπου 558.000 λίρες.

Η πίεση προς την κυβέρνηση εντείνεται εν μέσω νέων ισχυρισμών, που ήρθαν στο φως μέσα από τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιούφρε. Όπως υποστηρίζει, είχε σεξουαλική επαφή με τον πρίγκιπα Άντριου τρεις φορές, ενώ καταγγέλλει ότι η ομάδα του προσπάθησε να προσλάβει “τρολ του διαδικτύου” για να την παρενοχλούν online. Την ίδια ώρα, υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα νομικά μέσα για την αφαίρεση βασιλικών τίτλων, καθώς αυτό απαιτεί ειδικό νομοσχέδιο από την κυβέρνηση, η οποία μέχρι στιγμής, δεν προτίθεται να το προωθήσει, εκτός αν το ζητήσει το παλάτι.

Την Τρίτη, το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα (SNP) κατέθεσε επίσημα πρόταση για την αφαίρεση του τίτλου του Δούκα της Υόρκης, έναν τίτλο που σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις του, δε σκοπεύει πλέον να χρησιμοποιεί.

Η βουλευτής των Εργατικών για την εκλογική περιφέρεια York Central, Rachael Maskell, έχει ταχθεί υπέρ της κατάθεσης νομοσχεδίου που θα δίνει τη δυνατότητα στον βασιλιά ή σε κοινοβουλευτική επιτροπή να αφαιρεί επισήμως βασιλικούς τίτλους.

Με πληροφορίες από Guardian

