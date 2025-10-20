ΔΙΕΘΝΗ
Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Φοβόμουν ότι θα πέθαινα ως σκλάβα του σεξ στα χέρια του Έπσταϊν»

Το βιβλίο «Nobody’s Girl», που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη –σχεδόν έξι μήνες μετά την αυτοκτονία της Τζιούφρε– περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη φρίκη που βίωσε στα χέρια του

Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Φοβόμουν ότι θα πέθαινα ως σκλάβα του σεξ στα χέρια του Έπσταϊν»
Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, η γυναίκα που είχε κατηγορήσει τον Τζέφρι Έπσταϊν και τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση, αποκαλύπτει στο μεταθανάτιο απομνημόνευμά της ότι φοβόταν πως θα «πέθαινε σκλάβα του σεξ» στα χέρια του διαβόητου χρηματιστή και του κύκλου του.

Το βιβλίο «Nobody’s Girl», που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη –σχεδόν έξι μήνες μετά την αυτοκτονία της Τζιούφρε– περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη φρίκη που βίωσε στα χέρια του Έπσταϊν και της πρώην συντρόφου του, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή 20 ετών φυλάκισης για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων.

Το BBC, που εξασφάλισε αντίγραφο του βιβλίου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, μεταδίδει πως η Τζιούφρε αναφέρει ότι εξαναγκάστηκε να συνευρεθεί σεξουαλικά με τον πρίγκιπα Άντριου τρεις φορές, μία από αυτές παρουσία του Έπσταϊν και περίπου οκτώ ακόμη νεαρών γυναικών.

Ο Άντριου, ο οποίος το 2022 προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τζιούφρε, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή ή παράνομη πράξη.

«Επαγγελματίες της κακοποίησης»

Στο βιβλίο της, η Τζιούφρε περιγράφει τον Έπσταϊν ως έναν σαδιστή που την υπέβαλε σε βίαιες και εξευτελιστικές πράξεις: «Με πονούσε τόσο πολύ που προσευχόμουν να λιποθυμήσω», γράφει χαρακτηριστικά.

Αναφέρεται επίσης στη συνάντησή της με τον πρίγκιπα Άντριου το Μάρτιο του 2001, όταν η Μάξγουελ την ξύπνησε λέγοντάς της πως επρόκειτο να γνωρίσει «έναν όμορφο πρίγκιπα». Στο κλαμπ Tramp του Λονδίνου, όπου πήγαν μαζί, η Τζιούφρε θυμάται ότι ο Άντριου «ίδρωνε υπερβολικά» και αργότερα το ίδιο βράδυ, σύμφωνα με την ίδια, η Μάξγουελ της είπε: «Όταν γυρίσουμε σπίτι, θα κάνεις γι’ αυτόν ό,τι κάνεις για τον Τζέφρι».

Η Τζιούφρε γράφει πως μετά τη συνάντηση αυτή έλαβε 15.000 δολάρια από τον Έπσταϊν για να «εξυπηρετήσει» τον πρίγκιπα.

Η Τζιούφρε αναφέρει επίσης ότι στη συμφωνία του 2022 είχε συμπεριληφθεί ρήτρα σιωπής διάρκειας ενός έτους, «ώστε να μην επισκιάσει η υπόθεση την Πλατινένια Ιωβηλαία της βασίλισσας Ελισάβετ».

Πέρα όμως από τις γνωστές κατηγορίες κατά του Άντριου, το βιβλίο σκιαγραφεί ένα εκτεταμένο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης, με τη συμμετοχή «πλουσίων και ισχυρών ανθρώπων».

«Με δάνειζαν σε δεκάδες ισχυρούς άνδρες», γράφει η Τζιούφρε. «Ήμουν αντικείμενο ταπείνωσης, ξυλοδαρμών και βίας. Πίστευα πραγματικά ότι θα πεθάνω ως σκλάβα του σεξ».

Το παρελθόν και οι συνέπειες

Ο Έπσταϊν είχε καταδικαστεί το 2008 στη Φλόριντα για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και πέθανε το 2019 σε κελί φυλακής, ενώ περίμενε να δικαστεί για νέες κατηγορίες διακίνησης ανθρώπων.

Το Metropolitan Police του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ερευνά αναφορές πως ο πρίγκιπας Άντριου φέρεται να είχε ζητήσει από αξιωματικό της προσωπικής του φρουράς να συγκεντρώσει πληροφορίες για την Τζιούφρε λίγο πριν δημοσιοποιηθεί φωτογραφία από τη γνωριμία τους το 2011.

Από το Μπάκιγχαμ δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο, ενώ πηγές του παλατιού δηλώνουν ότι «δεν υπάρχει προς το παρόν σχέδιο για την αφαίρεση του πριγκιπικού του τίτλου».

Ο ίδιος ο Άντριου, σε παλαιότερη συνέντευξή του στο BBC Newsnight, είχε υποστηρίξει: «Δεν θυμάμαι καν να τη γνώρισα ποτέ. Δεν υπήρξε ποτέ καμία σεξουαλική επαφή».

Με πληροφορίες από BBC

