Βίντεο: Τεράστιο κρουαζιερόπλοιο της Disney διασώζει ναυαγούς στον Ατλαντικό

Ένα ολοκαίνουριο κρουαζιερόπλοιο της Disney διέσωσε τέσσερα άτομα από ένα καταμαράν που βυθιζόταν, περίπου 200 ναυτικά μίλια μακριά από τις Βερμούδες, στον Ατλαντικό ωκεανό.

Το μικρό σκάφος άρχισε να μπάζει νερά την Κυριακή, 10 Οκτωβρίου, αναγκάζοντας τους επιβάτες να εκπέμψουν σήμα κινδύνου στην αμερικανική ακτοφυλακή, που με τη σειρά της μοιράστηκε την τοποθεσία των ναυαγών με τα πλοία στην περιοχή.

Το κοντινότερο ήταν το κολοσσιαίο Disney Treasure, ένα νέο κρουαζιερόπλοιο που ταξίδευε από την Ευρώπη, όπου είχε κατασκευαστεί, στη Φλόριντα, από όπου θα ξεκινήσει το παρθενικό του ταξίδι, τον Δεκέμβριο.

Disney Cruise Line ship rescues four people from a sinking catamaran in Bermuda. @giobenitez has more details. https://t.co/tnvOT6MvWA pic.twitter.com/tRggWTCFcc

Όταν ο καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου έλαβε το σήμα κινδύνου, διένυσε πάνω από 75 μίλια για να φτάσει στο σημείο, όπου μία μικρή βάρκα κατέβηκε από το κατάστρωμα για να παραλάβει τα 4 άτομα από το βυθιζόμενο σκάφος.

Το καταμαράν είχε μήκος μόλις 15 μέτρα, ενώ το Disney Treasure των 320 μέτρων είναι 20 φορές μεγαλύτερο.

Ο καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου, Μάρκο Νογκάρα, σε δηλώσεις του στο ABC επαίνεσε τα αντανακλαστικά του πληρώματος.

«Τα μέλη του πληρώματός μας συνεργάστηκαν για τη διάσωση, αποδεικνύοντας επιδέξια την εκπαίδευσή τους και τη δέσμευσή τους στην ασφάλεια», δήλωσε στο ABC.

