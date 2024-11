Βίντεο μέσα από το κρουαζιερόπλοιο που «πάλεψε» με τους ανέμους, εξερχόμενο της Μεσογείου

Το κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean Crusies μόλις είχε φύγει από την Ισπανία, αλλά δεν ολοκλήρωσε αναίμακτα το ταξίδι του.

Μια έντονη κακοκαιρία με άγριους ανέμους αναστάτωσε το κρουαζιερόπλοιο που μόλις είχε βγει από τη Μεσόγειο, προκαλώντας ζημιές.

Ολόκληρο μπαρ αναποδογύρισε με αποτέλεσμα μπουκάλια να πέσουν στο πάτωμα. Το ίδιο συνέβη και με ένα τραπέζι στο καζίνο του πλοίου. Πρόκειται για το κρουαζιερόπλοιο Explorer of the Seas της Royal Caribbean που είχε φύγει από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας με κατεύθυνση το Μαϊάμι της Φλόριντα. Το βίντεο του CBS News Miami, δείχνει τις ζημιές μέσα στο Explorer of the Seas.

Επιβάτης δήλωσε στο CBS News ότι καθόταν για να παρακολουθήσει μια παράσταση στο θέατρο του κρουαζιερόπλοιου όταν ένιωσε το πλοίο να κάνει μια «απότομη δεξιά στροφή» να διαδέχεται μια δεύτερη, «πιο έντονη». Η παράσταση διακόπηκε και τόσο εκείνος, όσο και οι συνεπιβάτες του έφυγαν από το θέατρο για να αντικρίσουν «ένα χάος στους κύριους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου».

«Όλοι περπατούσαν τριγύρω, χαζεύοντας όλα τα μπουκάλια από το μπαρ που είχαν πέσει. Όλα τα εμπορεύματα που μπορούσες να αγοράσεις στο Royal Promenade ήταν απλωμένα σε όλο το πάτωμα» συνέχισε ο επιβάτης και περιέγραψε τι είπε ο καπετάνιος.

Το κρουαζιερόπλοιο μήκους 310 μέτρων μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 5.000 άτομα. Διαθέτει παγοδρόμιο, γήπεδο μίνι-γκολφ, νεροτσουλήθρες και τοίχο αναρρίχησης.

Ισπανία: Έγινε στάση για αποβίβαση τραυματισμένου επιβάτη

Σύμφωνα με τον άντρα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, ο καπετάνιος του πλοίου είπε ότι οι άνεμοι είχαν αυξηθεί από 46 μίλια την ώρα σε 86 μίλια την ώρα. ]Νομίζω ότι για περίπου πέντε λεπτά εκεί μέσα, όλοι αναρωτιόντουσαν τι συνέβαινε, αλλά μόλις ο καπετάνιος βγήκε και έκανε την ανακοίνωση για το τι είχε συμβεί, (αυτό) μας έδωσε μια αίσθηση ηρεμίας».

Από τις ζημιές προκλήθηκε ένας τραυματισμός, για τον οποίο η αρμόδια εταιρεία κρουαζιέρας δήλωσε ότι «χρειάζεται πρόσθετη ιατρική φροντίδα». Το πλοίο έκανε στάση στο Λας Πάλμας της Ισπανίας «για ιατρική αποβίβαση». Η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του άγνωστου επιβάτη.

Με πληροφορίες από CBS News Miami