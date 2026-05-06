ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βίντεο με το πρώτο ρομπότ-μοναχό της Νότιας Κορέας σε ναό της Σεούλ

Το ανθρωποειδές ρομπότ με το όνομα Gabi «δεσμεύτηκε να αφιερωθεί στον βουδισμό»

The LiFO team
The LiFO team
ΡΟΜΠΟΤ ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΟΡΕΑ Facebook Twitter
To πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ-μοναχός στη Νότια Κορέα / Φωτ.: X σψρεενσηοτ, Reuters
0

Στη Νότια Κορέα παρουσιάστηκε το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ-μοναχός της χώρας, στον ναό Jogye Temple της Σεούλ, ενόψει των εορτασμών για τα γενέθλια του Βούδα στις 19 Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το ρομπότ, με το όνομα Gabi, έχει ύψος περίπου 130 εκατοστά και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, περιφέρεται με παραδοσιακή βουδιστική ενδυμασία σε αποχρώσεις του γκρι και του καφέ. Κατά την παρουσίασή του στον ναό, στάθηκε μπροστά σε μοναχούς και «δήλωσε» ότι «θα αφιερωθεί» στον βουδισμό.

Η εμφάνιση του Gabi εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια σύνδεσης της τεχνολογίας με τη θρησκευτική εμπειρία, ανοίγοντας παράλληλα τη συζήτηση για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης σε παραδοσιακούς θεσμούς και πρακτικές. Σχετικό βίντεο από τη στιγμή της παρουσίασης δημοσιεύθηκε στα social media.

Πρόσφατα, και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κιότο, στην Ιαπωνία, παρουσίασαν ένα ρομπότ-μοναχό με τεχνητή νοημοσύνη, «σχεδιασμένο να προσφέρει πνευματική καθοδήγηση, να απαντά σε υπαρξιακά και φιλοσοφικά ερωτήματα και ενδεχομένως να συνδράμει ακόμη και σε θρησκευτικές τελετές».

Εκείνο το ρομπότ έχει την ονομασία «Buddharoid» και έχει εκπαιδευτεί σε τεράστιο όγκο βουδιστικών γραφών, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων κειμένων. Διαθέτει έτσι μια «ψηφιακή σοφία» που του επιτρέπει να απαντά σε προσωπικά και φιλοσοφικά ερωτήματα, σύμφωνα με πληροφορίες από Euronews.

Με πληροφορίες από Reuters
 

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΗΠΑ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Ιράν: Ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ υπό όρους – Οξύνει τη ρητορική του ο Τραμπ

Η ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να διασφαλιστεί με τον τερματισμό των αμερικανικών απειλών και την εφαρμογή νέων διαδικασιών, την ώρα που οι ΗΠΑ διατηρούν υψηλούς τόνους, προειδοποιώντας ακόμη και για κλιμάκωση των επιθέσεων σε περίπτωση μη συμφωνίας
THE LIFO TEAM
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΠΟΤΟ RYANAIR

Διεθνή / Ryanair: Ο επικεφαλής της ζητά την απαγόρευση των αλκοολούχων ποτών το πρωί στα αεροδρόμια

Ο CEO της γνωστής αεροπορικής εταιρείας άσκησε ιδιαίτερη κριτική στα αεροδρόμια και τα bars εντός των χώρων αναμονής, αναρωτώμενος γιατί σερβίρεται αλκοόλ ακόμη και από τις 5 ή 6 το πρωί
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Axios: ΗΠΑ και Ιράν ένα βήμα πριν από συμφωνία για τερματισμό του πολέμου

Ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν για μονοσέλιδο μνημόνιο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα
THE LIFO TEAM
ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

Διεθνή / Χανταϊός: Προς τα Κανάρια Νησιά το κρουαζιερόπλοιο - Πώς θα απομακρυνθούν επιβάτες και πλήρωμα

Συνολικά, τρεις επιβάτες που ταξίδευαν με το MV Hondius έχουν χάσει τη ζωή τους, μετά τον απόπλου του από την Αργεντινή πριν από περίπου έναν μήνα για υπερατλαντικό ταξίδι
THE LIFO TEAM
ΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Πάπας Λέων προς Τραμπ: «Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική, ας το κάνει χρησιμοποιώντας την αλήθεια»

Ο ποντίφικας απάντησε στην τελευταία κριτική που του άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι «θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς»
THE LIFO TEAM
 
 