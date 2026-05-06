Βίντεο με το πρώτο ρομπότ-μοναχό της Νότιας Κορέας σε ναό της Σεούλ

Στη Νότια Κορέα παρουσιάστηκε το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ-μοναχός της χώρας, στον ναό Jogye Temple της Σεούλ, ενόψει των εορτασμών για τα γενέθλια του Βούδα στις 19 Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το ρομπότ, με το όνομα Gabi, έχει ύψος περίπου 130 εκατοστά και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, περιφέρεται με παραδοσιακή βουδιστική ενδυμασία σε αποχρώσεις του γκρι και του καφέ. Κατά την παρουσίασή του στον ναό, στάθηκε μπροστά σε μοναχούς και «δήλωσε» ότι «θα αφιερωθεί» στον βουδισμό.

Η εμφάνιση του Gabi εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια σύνδεσης της τεχνολογίας με τη θρησκευτική εμπειρία, ανοίγοντας παράλληλα τη συζήτηση για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης σε παραδοσιακούς θεσμούς και πρακτικές. Σχετικό βίντεο από τη στιγμή της παρουσίασης δημοσιεύθηκε στα social media.

WATCH: South Korea's first humanoid robot monk made its debut at Jogye Temple in Seoul, ahead of Buddha's birthday. Gabi, the 130-centimeter-tall robot, wore a traditional grey-and-brown Buddhist robe and stood before monks as it pledged to devote itself to Buddhism pic.twitter.com/RpiPWIQgIR — Reuters Asia (@ReutersAsia) May 6, 2026

Πρόσφατα, και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κιότο, στην Ιαπωνία, παρουσίασαν ένα ρομπότ-μοναχό με τεχνητή νοημοσύνη, «σχεδιασμένο να προσφέρει πνευματική καθοδήγηση, να απαντά σε υπαρξιακά και φιλοσοφικά ερωτήματα και ενδεχομένως να συνδράμει ακόμη και σε θρησκευτικές τελετές».

Εκείνο το ρομπότ έχει την ονομασία «Buddharoid» και έχει εκπαιδευτεί σε τεράστιο όγκο βουδιστικών γραφών, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων κειμένων. Διαθέτει έτσι μια «ψηφιακή σοφία» που του επιτρέπει να απαντά σε προσωπικά και φιλοσοφικά ερωτήματα, σύμφωνα με πληροφορίες από Euronews.

