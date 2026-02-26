ΤECH & SCIENCE

Ιαπωνία: Παρουσίασε τον Buddharoid, το ρομπότ-μοναχό με AI που απαντά σε υπαρξιακά ερωτήματα

Το ρομπότ μπορεί να συμμετάσχει σε συζητήσεις - Πώς εκπαιδεύτηκε

Η Ιαπωνία παρουσίασε τον Buddharoid / X
The LiFO team
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κιότο, στην Ιαπωνία, στράφηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη για την κάλυψη ενός κενού στον εγχώριο πληθυσμό: αυτό των βουδιστών μοναχών.

Επιστήμονες του πανεπιστημίου παρουσίασαν ένα ανθρωποειδές-μοναχό με τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένο να προσφέρει πνευματική καθοδήγηση, να απαντά σε υπαρξιακά και φιλοσοφικά ερωτήματα και ενδεχομένως να συνδράμει ακόμη και σε θρησκευτικές τελετές.

Το ρομπότ, με την ονομασία «Buddharoid», έχει εκπαιδευτεί σε τεράστιο όγκο βουδιστικών γραφών, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων κειμένων. Διαθέτει έτσι μια «ψηφιακή σοφία» που του επιτρέπει να απαντά σε προσωπικά και φιλοσοφικά ερωτήματα.

Επικεφαλής του πρότζεκτ θεωρείται ο Σέιτζι Κουμαγκάι από το Ινστιτούτο για το Μέλλον της Ανθρώπινης Κοινωνίας του Πανεπιστημίου του Κιότο. Μέσω της ενσωμάτωσης προηγμένων γλωσσικών μοντέλων σε ένα εμπορικά διαθέσιμο ανθρωποειδές σώμα, το ρομπότ μπορεί να μιλά, να κάνει χειρονομίες, να κινείται στον χώρο και να υιοθετεί παραδοσιακές στάσεις προσευχής μέσα σε ναούς.

Σε αντίθεση με παλαιότερα «θρησκευτικά» ρομπότ, όπως προσομοιώσεις του Ιησού που βασίζονταν κυρίως σε προ-προγραμματισμένα κηρύγματα, το νέο σύστημα έχει σχεδιαστεί για συνομιλίες, συνδυάζοντας λόγο και ανθρώπινες κινήσεις.

Σε πρόσφατη επίδειξη σε ναό της Ιαπωνίας, το γκρι, ανέκφραστο ρομπότ κινήθηκε ανάμεσα στους παρευρισκόμενους και συμμετείχε σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, απαντώντας σε ερωτήσεις πιστών.

Με πληροφορίες από Euronews

