Βερολίνο: Επίθεση με μολότοφ σε συναγωγή

Επίθεση με βόμβες μολότοφ δέχθηκε συναγωγή στο Βερολίνο, σύμφωνα με την αστυνομία της Γερμανίας, την ώρα που μαίνεται ο πολέμος του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Δύο άνδρες με καλυμμένο το πρόσωπο επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ εναντίον συναγωγής στο κέντρο του Βερολίνου νωρίς σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι έχει συλλάβει έναν άλλον άνδρα ο οποίος φώναζε αντισημιτικά συνθήματα. Δύο μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό έσπασαν στο πεζοδρόμιο χωρίς να προκληθούν ζημιές. Οι υπηρεσίες ασφαλείας ερευνούν το συμβάν.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς εξέφρασε σήμερα την οργή του για την επίθεση έξω από τη συναγωγή στο Βερολίνο. «Θέλω να πω ξεκάθαρα ότι είμαι εξοργισμένος. Με εξοργίζουν προσωπικά αυτά που φωνάζουν και κάνουν κάποιοι», τόνισε ο Σολτς στη διάρκεια επίσκεψής του στην Αίγυπτο.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: «Οι επιθέσεις εναντίον εβραϊκών θεσμών και οι πράξεις βίας στους δρόμους μας είναι ποταπές και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στη Γερμανία».

Anschläge gegen jüdische Einrichtungen, gewalttätige Ausschreitungen auf unseren Straßen – das ist menschenverachtend, abscheulich und nicht zu dulden. Antisemitismus hat in Deutschland keinen Platz. Mein Dank geht besonders in dieser Situation an die Sicherheitskräfte.