Γαλλία: Εκκενώθηκαν αεροδρόμια, λόγω απειλής για βόμβα

Το ένα μετά το άλλο, αεροδρόμια της Γαλλίας εκκενώθηκαν σήμερα, έπειτα από απειλές που έλαβαν για βόμβα.

Το Γαλλικό πρακτορείο, επικαλούμενο αστυνομική πηγή, έκανε λόγο για εκκένωση έξι αεροδρομίων της Γαλλίας, έπειτα από email που έλαβαν με «απειλές για επίθεση».

Εκκενώσεις έγιναν, σύμφωνα πάντα με το Γαλλικό Πρακτορείο, στα αεροδρόμια των πόλεων Λιλ, Μπρον (κοντά στη Λιόν), Τουλούζη, όπως και στο Μποβέ, που απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από το κέντρο του Παρισιού.

Τα δύο από αυτά τα αεροδρόμια- της Λιλ και το Μποβέ- έκαναν σχετικές αναρτήσεις στα social media, ενώ η περιφέρεια όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο του Μπρον ανακοίνωσε ότι η απειλή για βόμβα αποδείχθηκε φάρσα.

Το αεροδρόμιο της Νίκαιας έκανε λόγο για διαφορετικού τύπου συναγερμό, καθώς εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη βαλίτσα στο terminal 1. Γύρω από τη βαλίτσα στήθηκε μια περίμετρος ασφαλείας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Πλέον, η λειτουργία του αεροδρομίου έχει αποκατασταθεί, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση.

Following an abandoned baggage item in terminal 1, a security perimeter was set up to allow the usual checks to be carried out. The situation has now returned to normal.