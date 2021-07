Ένα βελγικό μαχητικό F-16 έπεσε πάνω σε ένα κτίριο στην αεροπορική βάση Leeuwarden της Ολλανδίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πιλότος.

Ο πιλότος λίγο πριν την σύγκρουση κατάφερε να πατήσει τον μηχανισμό εκτόξευσης, χρησιμοποιώντας τον ειδικό μηχανισμό που έχει το μαχητικό αεροσκάφος ενώ το τζετ κατέληξε να συγκρούεται σε ένα κτίριο.

Η Ολλανδική Πολεμική Αεροπορία επιβεβαίωσε το περιστατικό σε δήλωσή της, αποκαλύπτοντας ότι το F-16 συνετρίβη σε κτίριο κατά την εκκίνηση και ότι «ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν», συμπεριλαμβανομένου του πιλότου.

Επισήμανε δε, ότι δεν υπήρξε κάποια έκρηξη ή πυρκαγιά από το συμβάν ενώ σύμφωνα με την Πολεμική αεροπορία της Ολλανδίας η αιτία του συμβάντος παρέμεινε ασαφής και διερευνάται.

Η βελγική υπηρεσία άμυνας σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «Ο πιλότος τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ένας τεχνικός που ήταν παρών στο περιστατικό μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση από την σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Το περιστατικό αναφέρθηκε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στις 9:22 π.μ. (τοπική ώρα), οπότε και ανταποκρίθηκαν αμέσως στη σκηνή.

Pilot ejects from Belgian F-16 at Leeuwarden airbase in The Netherlands. Condition of the pilot currently unknown. https://t.co/hBeE11jHw9 pic.twitter.com/LQiPFLUfNl — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 1, 2021

UPDATE INCIDENT: bij het opstarten vanmorgen is een F-16 een tegenoverstaand gebouw ingereden. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. De vlieger heeft zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Er is geen brand en ook geen explosie geweest. — Koninklijke Luchtmacht (@Kon_Luchtmacht) July 1, 2021

New photos show Belgian F-16 collided with airport building at Leeuwarden air base as pilot ejected. 2 people injured during the incident. https://t.co/hBeE11jHw9 pic.twitter.com/cHl9EeWtYg — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 1, 2021

Με πληροφορίες της De telegraaf