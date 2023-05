Βασίλισσα Ράνια: Διοργάνωσε γιορτή χέννας για τη νύφη της- Μόνο για το πέπλο χρειάστηκαν 760 ώρες

Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας διοργάνωσε τους προγαμιαίους εορτασμούς της βραδιάς χέννας για τη μέλλουσα πριγκίπισσα Ραζούα Αλ Σάιφ.

Το παραδοσιακό πάρτι που ετοίμασε η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας στο παλάτι Ραγκαντάν προς τιμή της μέλλουσας νύφης της, Ραζούα Αλ Σάιφ, η οποία πρόκειται να παντρευτεί τον διάδοχο του θρόνου πρίγκιπα Χουσεΐν Μπιν Αμπντάλα, ήταν γεμάτο λάμψη. Ο βασιλικός γάμος θα τελεστεί την 1η Ιουνίου στο Αμμάν.

Η βασίλισσα Ράνια ντυμένη με μία γαλάζια δημιουργία με περίτεχνα κεντήματα μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εντυπωσιακή παραδοσιακή εκδήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας: «Γιορτάζοντας την όμορφη Ραζούα μας».

Όπως αναφέρει το Tatler μία από φωτογραφίες δείχνει τη βασίλισσα και τη μέλλουσα νύφη, η οποία έχει καταγωγή από την Σαουδική Αραβία, να περπατούν χέρι-χέρι στη αίθουσα ενώ μία άλλη τη Ραζούα να σκουπίζει τα δάκρυά της καθώς η βασίλισσα Ράνια εκφωνεί έναν συγκινητικό λόγο.

Από την πλευρά της η μέλλουσα νύφη έκανε μία ιδιαίτερη εμφάνιση επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό παραδοσιακό φόρεμα και ένα μεταξωτό πέπλο με πολλούς συμβολισμούς από την σχεδιάστρια Χονάιντα Σαραφί. Όπως αναφέρει η Vogue επτά ιορδανικά αστέρια κοσμούσαν το λευκό πέπλο της τα οποία συμβόλιζαν το επτάκτινο αστέρι που βρίσκεται στη σημαία της Ιορδανίας.

Επίσης το πέπλο περιλάμβανε περίτεχνα σχέδια από φοινικόδεντρα ως αναφορά στη Σαουδική Αραβία και στίχους κεντημένους με χρυσή κλωστή του Τυνήσιου ποιητή Αμπούλ-Κασέμ Ετσεμπί.

Σύμφωνα με τη σχεδιάστρια για το πέπλο της νύφης χρειάστηκαν 760 ώρες να ολοκληρωθεί. Το δε φόρεμά της ήταν αποτέλεσμα 340 ωρών εργασίας.

Rajwa Al Saif with her future in-laws at her Henna Party yesterday: Princess Salma, Princess Iman and Queen Rania ✨ pic.twitter.com/ROmi8X6Fqt — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) May 23, 2023

#رجوة_آل_سيف

Queen Rania ' Ms. Azza Al- Sudairy * the mother of rajwa *

of the tow princess Iman and Salma * form the henna ceremony of the bride ✨💛💛🥹😩

By Queen Rania #رجوة_آل_سيف pic.twitter.com/1q2lPWkppq — Lya (@lyammmmmm) May 23, 2023

Jordan’s Queen Rania hosted the pre-wedding henna night celebrations for the soon-to-be Princess Rajwa Al-Saif. Saudi citizen Rajwa Al-Saif looked radiant in an ethereal white creation by celebrity-loved Saudi designer Honayda Serafi#JordanQueenRania #RajwaAlSaif #TheFunCruise pic.twitter.com/j2wyuj3r9w — THE FUN CRUISE (@THEFUNCRUISE1) May 23, 2023

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ