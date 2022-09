Βασίλισσα Ελισάβετ: Ο πρίγκιπας Κάρολος είναι στο πλευρό της, ο Ουίλιαμ καθ’ οδόν για το Μπαλμόραλ

Ο πρίγκιπας Κάρολος είναι ήδη στο πλευρό της βασίλισσας Ελισάβετ, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μετά την ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ, που σκόρπισε ανησυχία για την υγεία της 96χρονης.

Τόσο ο πρίγκιπας της Ουαλίας, όσο και η σύζυγός του, Καμίλα, ταξίδεψαν στο Μπαλμόραλ, ανακοίνωσε εκπρόσωπός τους. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι επίσης καθ’ οδόν για το κάστρο της βασίλισσας στη Σκωτία, ανακοίνωσε το παλάτι του Κένσινγκτον.

Νωρίτερα σήμερα, το παλάτι ανακοίνωσε ότι οι γιατροί της βασίλισσας ανησυχούν για την υγεία της. «Έπειτα από περαιτέρω αξιολόγηση σήμερα το πρωί, οι γιατροί της βασίλισσας ανησυχούν για την υγεία της και έχουν συστήσει να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση. Η βασίλισσα παραμένει στο Μπαλμόραλ», ανέφερε η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ.

Την ανησυχία της για την κατάσταση της βασίλισσας Ελισάβετ εξέφρασε και η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λις Τρας, την οποία η μονάρχης διόρισε την Τρίτη. «Όλη η χώρα θα ανησυχήσει βαθιά με τα νέα από το Μπάκιγχαμ. Οι σκέψεις μου- και οι σκέψεις όλων στο Ηνωμένο Βασίλειο- είναι με τη βασίλισσα Ελισάβετ και την οικογένειά της αυτή τη στιγμή», έγραψε στο Twitter.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.