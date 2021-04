Την πρώτη της επίσημη δήλωση μετά τον θάνατο του επί 73 χρόνια συζύγου της, Δούκα του Εδιμβούργου, έκανε η Βασίλισσα Ελισάβετ, ανήμερα των γενεθλίων της.

Σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στα social media, η Βασίλισσα αναφέρει πως «Με την ευκαιρία των 95ων γενεθλίων μου σήμερα, έλαβα πολλά μηνύματα ευχών, τα οποία εκτιμώ πολύ.

»Ενώ ως οικογένεια βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλης θλίψης, ήταν μια παρηγοριά για όλους μας να βλέπουμε και να ακούμε τα αφιερώματα, για τον σύζυγό μου, από εκείνα που γίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία (μέχρι) και σε όλο τον κόσμο.

»Η οικογένειά μου και εγώ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όλη την στήριξη και την καλοσύνη, που μας δείξατε τις τελευταίες ημέρες.

»Έχουμε συγκινηθεί βαθιά και συνεχώς μας υπενθυμίζετε ότι ο Φίλιππος είχε εξαιρετικό αντίκτυπο σε αμέτρητους ανθρώπους σε όλη του τη ζωή».

