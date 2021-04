Ένα μικρό αλλά συγκινητικό μήνυμα ανέβασαν στο Twitter ο Δούκας του Cambridge, πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλεντον, λίγη ώρα μετά την κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου.

«Ο δούκας του Εδιμβούργου ήταν ένας αφοσιωμένος συνοδοιπόρος της βασίλισσα Ελισάβετ για σχεδόν 70 χρόνια, από την στέψη της το 1952 μέχρι τον θάνατό του», έγραψαν χαρακτηριστικά στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Twitter.

Επιπρόσθετα ανέβασαν και δύο φωτογραφίες του πρίγκιπα Φιλίππου, μία δίπλα στο φέρετρό του και άλλη όπου ο Ουίλιαμ, ο Χάρι και άλλα κοντινά μέλη της βασιλικής οικογένειας ακολουθούν το φέρετρο στο St.George Chapel.

The Duke of Edinburgh was a devoted consort to Her Majesty The Queen for nearly 70 years, from Her Majesty’s Accession in 1952 until his death. pic.twitter.com/MVa8BpBysJ