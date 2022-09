Βασίλισσα Ελισάβετ: Έκανε δεκτή την παραίτηση του Τζόνσον- Στο Μπαλμόραλ η Τρας

Η βασίλισσα Ελισάβετ έκανε δεκτή την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον από τη θέση του πρωθυπουργού της Βρετανίας και ήδη η διάδοχός του, Λιζ Τρας, έφτασε στο Μπαλμόραλ.

Η μονάρχης «έσπασε» την παράδοση, καθώς υποδέχθηκε τον απερχόμενο πρωθυπουργό και στη συνέχεια την διάδοχό του στο κάστρο στη Σκωτία και όχι στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπως είχε κάνει όλες τις προηγούμενες φορές.

Soon-to-be Prime Minister Liz Truss and her husband arrive at Balmoral Castle to meet the Queenhttps://t.co/PH6wW9fr6P pic.twitter.com/MVWKr5I2QA