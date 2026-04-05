Βασιλιάς Κάρολος: Το πραγματικό τρίτο πρόσωπο στον γάμο του με την Νταϊάνα και ο μυστηριώδης θάνατός του

Ο συγγραφέας Χιούγκο Βίκερς, στο νέο βιβλίο του για την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα, φωτίζει τα σκοτεινά παρασκήνια του γάμου της με τον βασιλιά Κάρολο.

Παρά την αρχική εικόνα ενός παραμυθένιου γάμου, η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο τότε πρίγκιπας και νυν βασιλιάς Κάρολος, όπως έγινε παγκοσμίως γνωστό λίγο αργότερα, αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα από τα πρώτα κιόλας χρόνια.

Η Νταϊάνα, αν και φαινομενικά αθώα και χαριτωμένη, εμφάνιζε έντονη νευρικότητα και διατροφικές διαταραχές, ενώ ο Κάρολος ήταν συναισθηματικά αποστασιοποιημένος, κρατώντας μέσα του την αφοσίωση στην Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει ο Χιούγκο Βίκερς, το πρώτο «τρίτο πρόσωπο» στο γάμο δεν ήταν η Καμίλα, αλλά ο προσωπικός φρουρός της Νταϊάνας, ο Μπάρι Μάνακι.

Η πριγκίπισσα ανέπτυξε μαζί του μια έντονη συναισθηματική σχέση, που έγινε σύντομα αντιληπτή από την ομάδα ασφαλείας. Οι ανησυχίες τους οδήγησαν στην απομάκρυνση του.

Παρά την απομάκρυνσή του, η Νταϊάνα συνέχισε για λίγο τη σχέση τους, η οποία όμως σταδιακά έσβησε λόγω της δυσκολίας να κρατηθεί κρυφή.

Ο μυστηριώδης θάνατος του προσωπικού φρουρού της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Η ιστορία παίρνει τραγική τροπή στις 15 Μαΐου του 1987, όταν ο Μπάρι Μάνακι χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ επέβαινε σε μοτοσικλέτα, η οποία συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο Woodford του Λονδίνου.

Ο θάνατός του άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πριγκίπισσα, η οποία σύντομα πίστεψε ότι είχε σκοτωθεί «για την προστασία της».

Αυτή η τραγωδία επηρέασε βαθιά τη Νταϊάνα και αποτέλεσε σημείο καμπής για τον Κάρολο, που κατέληξε να θεωρήσει ότι ο γάμος τους είχε «αποσυντεθεί ανεπανόρθωτα».

Τα χρόνια που ακολούθησαν, τα μυστικά της έγιναν αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος. Η συμμετοχή της στο βιβλίο του Andrew Morton, Diana: Her True Story, μαζί με σκάνδαλα όπως τα «Squidgygate» και τα «Camillagate», αποκάλυψαν τις πιο προσωπικές της εξομολογήσεις και τις ρομαντικές της σχέσεις, φέρνοντας στο φως την ανθρώπινη πλευρά της πριγκίπισσας, αλλά και τη δυσκολία της να ζήσει υπό τα φώτα της δημοσιότητας.

Η δημοσιοποίηση των μυστικών και η αλήθεια πίσω από το «τρίτο πρόσωπο»

Το 1993, υπό την πίεση των μέσων και την ανησυχία για την ασφάλειά της, η Νταϊάνα αποσύρθηκε προσωρινά από τη δημόσια ζωή, αναζητώντας χρόνο και χώρο για να ανασυνταχθεί.

Το διαζύγιο της με τον Κάρολο ανακοινώθηκε επίσημα το 1996, μετά από χρόνια έντασης, αποκαλύψεων και δημόσιων αντιπαραθέσεων. Ωστόσο, η τραγωδία δεν είχε τελειώσει: η πριγκίπισσα συνέχισε να ζει στο επίκεντρο των μέσων, μέχρι τον θάνατό της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, αφήνοντας πίσω της μια κληρονομιά μυστηρίου, θλίψης και θεωριών συνωμοσίας που συνεχίζουν να απασχολούν τον κόσμο.

Αν και η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς συχνά αναφέρεται ως το «τρίτο πρόσωπο», η αλήθεια ξεκινά με τον Μπάρι Μάνακι, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αρχή της κατάρρευσης του γάμου.

Ο τραγικός του θάνατος άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πριγκίπισσα και αποτέλεσε ένα σκοτεινό κεφάλαιο στο παρασκήνιο της βασιλικής οικογένειας.

Η ιστορία του μάλιστα, υπενθυμίζει ότι ακόμα και μέσα στα χρυσά παλάτια, οι σχέσεις παραμένουν περίπλοκες, ανθρώπινες και ευάλωτες.

Με πληροφορίες από Daily Mail