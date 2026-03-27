Βασιλιάς Κάρολος: Η viral στιγμή που η βασίλισσα Καμίλα προσπαθεί μάταια να τραβήξει την προσοχή του

Φωτ. από τη viral στιγμή της βασίλισσας Καμίλα με τον βασιλιά Κάρολο / X

Ένα viral σκηνικό εκτυλίχθηκε μπροστά στις κάμερες, όταν η βασίλισσα Καμίλα προσπάθησε επανειλημμένα να τραβήξει την προσοχή του βασιλιά Καρόλου, κατά τη διάρκεια επίσημης εμφάνισής τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Μαρτίου, κατά την επίσκεψή του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στο «The Eden Project» στην Κορνουάλη, με αφορμή την 25η επέτειο του οργανισμού βιώσιμης ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, ο βρετανός μονάρχης συνομιλούσε με παρευρισκόμενους, όταν η βασίλισσα Καμίλα προσπάθησε να του δείξει κάτι.

Αρχικά τον άγγιξε απαλά στο ένα χέρι, όμως εκείνος δεν αντέδρασε. Στη συνέχεια δοκίμασε ξανά, αυτή τη φορά από την άλλη πλευρά, χωρίς αποτέλεσμα.

Τελικά, η βασίλισσα Καμίλα πήρε την κατάσταση στα χέρια της και τον τράβηξε ελαφρώς για να τον γυρίσει προς το μέρος της, δείχνοντάς του μια εντυπωσιακή τούρτα που βρισκόταν πίσω τους.

Η αυθόρμητη αυτή στιγμή ωστόσο απαθανατίστηκε από τις κάμερες και γρήγορα έγινε viral στα social media.

Υπενθυμίζεται πως ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα παντρεύτηκαν το 2005, περισσότερα από 35 χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία, και τον Απρίλιο αναμένεται να γιορτάσουν την 21η επέτειο γάμου τους.

Με πληροφορίες από PEOPLE

