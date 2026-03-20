«Είναι προσβολή» - Η φωτογραφία του βασιλιά Καρόλου που προκάλεσε αντιδράσεις

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει φωτογραφία του βασιλιά Καρόλου με αξιωματούχους από χώρες της Καραϊβικής, με ακτιβιστές και ακαδημαϊκούς να καταγγέλλουν συμβολισμούς που συνδέονται με το αποικιοκρατικό παρελθόν της βρετανικής μοναρχίας.

Τα πυρά στράφηκαν κατά της μοναρχίας όταν ο βασιλιάς πόζαρε μαζί με τους προσκεκλημένους του κάτω από πορτρέτο του Γεωργίου Δ΄, ο οποίος είχε επωφεληθεί οικονομικά από τη δουλεία σε φυτείες στη Γρενάδα.

Στις 10 Μαρτίου, ο βασιλιάς Κάρολος φιλοξένησε εκπροσώπους νησιών της Καραϊβικής στο ανάκτορο Σεντ Τζέιμς, στο πλαίσιο της ετήσιας δεξίωσης της Κοινοπολιτείας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι υπουργοί Εξωτερικών της Τζαμάικας, του Αγ. Χριστόφορου και Νέβις και του Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Σύμφωνα με το Reuters, ομάδα 29 προσκεκλημένων φωτογραφήθηκε μαζί με τον Κάρολο και την υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ, μπροστά από το μεγάλο πορτρέτο του Γεωργίου Δ΄. Η εικόνα αναρτήθηκε σε επίσημους λογαριασμούς χωρών της Καραϊβικής, προκαλώντας κύμα σχολίων και αντιδράσεων.

Τι έδειξε έρευνα για το ιδιωτικό ταμείο του Γεωργίου Δ΄

Έρευνα της ανεξάρτητης ερευνήτριας Ντεζιρέ Μπατίστ, που παρουσίασε το Reuters το 2025, έδειξε ότι περίπου 1.000 στερλίνες (σημερινή αξία περίπου 103.000 λίρες) κατέληξαν στο ιδιωτικό ταμείο του Γεωργίου Δ΄ από δύο φυτείες ιδιοκτησίας του Στέμματος στη Γρενάδα όπου εργάζονταν εκατοντάδες σκλάβοι, τον 18ο και τον 19ο αιώνα.

Ο Γεώργιος Δ΄ βασίλεψε από το 1820 έως το 1830.

Οι αποκαλύψεις αυτές ενισχύουν, σύμφωνα με ειδικούς, την πίεση προς τη βρετανική μοναρχία να αναγνωρίσει τους ιστορικούς της δεσμούς με τη δουλεία, να ζητήσει συγγνώμη και να αποσαφηνίσει τα οφέλη που αποκόμισε.

«Είναι προσβλητικό να εκθέτουν το πορτρέτο του», δήλωσε ο Άρλεϊ Γκιλ, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Αποζημιώσεων της Γρενάδας. «Είναι διπλά προσβλητικό να βάζεις ανθρώπους αφρικανικής καταγωγής μαζί με τον βασιλιά κάτω από μια εικόνα του. Απλώς ρίχνεις αλάτι στην πληγή».

Ο ίδιος σημείωσε πάντως ότι η φωτογραφία αυτή αποτελεί και μια ευκαιρία ώστε ορισμένοι εκπρόσωποι χωρών της Καραϊβικής να μάθουν περισσότερα για την ιστορία της δουλείας.

Η ερευνήτρια Μπατίστ χαρακτήρισε τη φωτογραφία «διπλωματική γκάφα».

Από την πλευρά του, ο Βρετανός καθηγητής θεολογίας, τζαμαϊκανής καταγωγής, Ρόμπερτ Μπέκφορντ, έκανε λόγο για «ιστορική αμνησία». «Το να στέκεσαι κάτω από βασιλικά πορτρέτα νομιμοποιεί τη λησμονιά», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

