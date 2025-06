Βασιλιάς Κάρολος: Το μήνυμα προς τους ερευνητές στην Ανταρκτική που γιόρτασαν το χειμερινό ηλιοστάσιο

Ο βασιλιάς Κάρολος έστειλε το δικό του προσωπικό μήνυμα, προς τους ερευνητές στην Ανταρκτική που γιόρτασαν το χειμερινό ηλιοστάσιο.

Ο βασιλιάς Κάρολος ηχογράφησε ένα θερμό, προσωπικό μήνυμα προς τους ερευνητές στην Ανταρκτική, που γιορτάζουν την «παγωμένη» ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου. Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας μονάρχης, συμμετέχει σε αυτήν την ετήσια παράδοση.

Συγκεκριμένα, με αφορμή την 70ή επέτειο της μετάδοσης του χειμερινού ηλιοστασίου της Ανταρκτικής από το BBC, η οποία αποστέλλει εμψυχωτικά μηνύματα σε απομακρυσμένους ερευνητικούς σταθμούς, ο βασιλιάς Κάρολος επαίνεσε το έργο των επιστημόνων που παρακολουθούν την κλιματική αλλαγή.

«Κάθε παρατήρηση, μέτρηση και υπολογισμός που κάνετε προσθέτει στη γνώση του κόσμου για τα ευαίσθητα συστήματα της Γης», δήλωσε χαρακτηριστικά, με τον επικεφαλής της ερευνητικής βρετανικής βάσης «Rothera», να αναφέρει ότι είναι τιμή να αναγνωρίζεται το έργο τους «στην αιχμή της επιστήμης, σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό μέρος του κόσμου».

Την ώρα που η Βρετανία πλήττεται τις τελευταίες ημέρες από καύσωνα, στην Ανταρκτική γιορτάζουν το χειμερινό ηλιοστάσιο χωρίς ήλιο και με χιονοθύελλες. «Καθώς ο ήλιος κρύβεται σήμερα από τον ορίζοντά σας, ήθελα ιδιαίτερα να στείλω τις πιο θερμές μου ευχές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βασιλιάς Κάρολος επαινώντας το «υψίστης σημασίας έργο» των ερευνητών.

Celebrating Midwinter Day



NCPOR extends warm wishes for a Happy Midwinter Day to all our friends in Antarctica and the global polar science community. As Antarctica embraces its longest night on June 21st, salute to all scientists and expeditioners braving the polar night at… pic.twitter.com/JGGrmUIZ8z