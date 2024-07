Βασιλιάς Κάρολος και βασίλισσα Καμίλα: Απομακρύνθηκαν από εκδήλωση λόγω κινδύνου ασφαλείας

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα την ώρα που βρίσκονταν σε εκδήλωση στο νησί Τζέρσεϊ, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το skynews, την ώρα που η βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας, Καμίλα έτρωγε παγωτό ένα μέλος της βασιλικής συνοδείας ήρθε και της είπε κάτι διακριτικά.

Αμέσως ο βασιλιάς και η βασίλισσα της απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ένα κοντινό ξενοδοχείο για την ασφάλειά τους.

Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε αποκαλύφθηκε τελικά ότι επρόκειτο για λάθος συναγερμό με αποτέλεσμα η εκδήλωση να συνεχιστεί κανονικά.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα ταξίδεψαν στο Τζέρσεϊ τη Δευτέρα, πριν μεταβούν στο Γκέρνσεϊ την Τρίτη, στην πρώτη τους επίσκεψη στα δύο νησιά -που είναι εξαρτημένα από το στέμμα- από τότε που ο βασιλιάς ανέβηκε στο θρόνο.

Το ταξίδι τους θα τελειώσει μια ημέρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη των εργασιών του κοινοβουλίου την Τετάρτη, ημέρα γενεθλίων της βασίλισσας.

