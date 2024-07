Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα ταξιδέψουν στην Αυστραλία

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα αναμένεται να επισκεφτούν την Αυστραλία τον Οκτώβριο.

Ο βασιλιάς Κάρολος και σύζυγός του πρόκειται να επισκεφθούν την Αυστραλία, μετά από πρόσκληση της κυβέρνησης της χώρας αλλά και τη Σαμόα, ως μέρος μιας φθινοπωρινής περιοδείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του παλατιού η επίσκεψή τους θα περιλαμβάνει εμφανίσεις στην Επικράτεια της Αυστραλιανής Πρωτεύουσας και στη Νέα Νότια Ουαλία. Στη Σαμόα, θα γιορτάσουν «την ισχυρή διμερή σχέση» μεταξύ του έθνους των νησιών του Ειρηνικού και του Ηνωμένου Βασιλείου ενώ αναμένεται να παραστούν στη Συνάντηση Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας (Chogm) 2024.

«Οι γιατροί του βασιλιά έχουν συμβουλεύσει ότι θα πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω παράταση του ταξιδιού αυτή τη στιγμή, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στη συνέχιση της ανάρρωσης του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Παλατιού.

«Όπως με όλες τις πρόσφατες δεσμεύσεις του, το πρόγραμμά και στις δύο χώρες θα υπόκειται στις συμβουλές των γιατρών και σε οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις για λόγους υγείας».

Σύμφωνα με το Hello, η τελευταία επίσκεψη του ζευγαριού στην Αυστραλία ήταν το 2018, όταν εκπροσώπησαν την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες.

Σημειώνεται ότι η Ελισάβετ Β΄ πραγματοποίησε 16 επισκέψεις στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια της βασιλείας της, κάθε μία συνοδευόμενη από τον δούκα του Εδιμβούργου.

