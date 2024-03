Βαλτιμόρη: Ανασύρθηκαν νεκροί δύο από τους έξι αγνοούμενους μετά την κατάρρευση της γέφυρας

Δύο από τους έξι αγνοούμενους εργάτες ανασύρθηκαν νεκροί έπειτα από την κατάρρευση της γέφυρας στην Βαλτιμόρη.

Τα άψυχα σώματα των δύο από τους έξι εργάτες που έχασαν τη ζωή τους στα παγωμένα νερά του λιμανιού της Βαλτιμόρης, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, ανασύρθηκαν χθες Τετάρτη, ανακοίνωσαν οι αρχές, την επομένη της θεαματικής κατάρρευσης γέφυρας όταν έπεσε πάνω σε πυλώνα της γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

«Λίγο μετά τις 10:00, δύτες εντόπισαν κόκκινο ημιφορτηγό σε βάθος περίπου 7,6 μέτρων», εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η αστυνομία της Μέριλαντ, της πολιτείας όπου υπάγεται διοικητικά η Βαλτιμόρη. «Δυο θύματα της τραγωδίας είχαν παγιδευτεί μέσα στο όχημα».

Τα πτώματα που ανασύρθηκαν αναγνωρίστηκαν· είναι αυτά δυο ανδρών 35 και 26 ετών, μελών συνεργείου εργατών οδοποιίας, που επισκεύαζε το οδόστρωμα της γέφυρας Francis Scott Key όταν έγινε το δυστύχημα. Τα πτώματα των υπολοίπων τεσσάρων συναδέλφων τους, που προχθές Τρίτη έγινε σαφές από τις αρχές πως πλέον θεωρούνταν νεκροί, δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη, πρόσθεσαν οι αρχές.

Εξαιτίας της ποσότητας του μπετόν και των συντριμμιών στο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα, οι δύτες «δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να κινηθούν με ασφάλεια» προς «αυτά που θεωρούμε πως είναι τα οχήματα που παγιδεύτηκαν», τόνισε ο Ρόλαντ Μπάτλερ της αστυνομίας της Μέριλαντ. Θα χρειαστεί επομένως πρώτα να απομακρυνθεί τμήμα της γέφυρας που εμποδίζει, ώστε να επιτραπεί η ασφαλής πρόσβαση των δυτών, διευκρίνισε.

Τα θύματα επισκεύαζαν το οδόστρωμα της γέφυρας μήκους 2,6 χιλιομέτρων όταν μεγάλα τμήματά της κατέρρευσαν στον ποταμό Πατάπσκο περί τη 01:30 (τοπική ώρα· 07:30 ώρα Ελλάδας) προχθές Τρίτη, σύμφωνα με τις αρχές. Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει από προχθές πως δεν θεωρούσαν πλέον πως «θα βρουν αυτούς τους ανθρώπους στη ζωή». Δυο μέλη του συνεργείου κατορθώθηκε να διασωθούν αμέσως μετά το δυστύχημα. Οι εργάτες που αγνοούνταν ήταν κυρίως υπήκοοι Μεξικού και Γουατεμάλας.

Το φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Dali, υπό σημαία Σιγκαπούρης, αναχωρούσε από το λιμάνι με προορισμό την Ασία όταν συγκρούστηκε μετωπικά με πυλώνα της γέφυρας. Η γέφυρα, που χρησιμοποιούσαν καθημερινά δεκάδες χιλιάδες οχήματα, κατέρρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα — τμήμα της κατέληξε στο κατάστρωμα του πλοίου.

