Βάιολετ Άφλεκ: Ζήτησε την υποχρεωτική χρήση μάσκας και αποκάλυψε την περιπέτεια της υγείας της

Η Βάιολετ Άφλεκ, η οποία μόλις αποφοίτησε από το λύκειο, παρευρέθηκε σε συνεδρίαση του συμβουλίου της κομητείας του Λος Άντζελες, την Τρίτη 9 Ιουλίου, ώστε να μιλήσει κατά της απαγόρευσης των ιατρικών μασκών.

Η 18χρονη Βάιολετ Άφλεκ, κόρη του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Γκάρνερ, αποκάλυψε την δική της περιπέτεια υγείας ώστε να ενισχύσει τα επιχειρήματά της. «Προσβλήθηκα από μια μετά-ιική πάθηση το 2019», είπε στο συμβούλιο σε ένα απόσπασμα της ομιλίας της που μοιράστηκε μέσω του X. «Είμαι καλά τώρα, αλλά είδα από πρώτο χέρι ότι η ιατρική δεν έχει πάντα απαντήσεις στις συνέπειες ακόμη και των μικρών ιών. Η πανδημία του COVID-19 το έφερε αυτό στην επιφάνεια».

Στη συνέχεια η Βάιολετ Άφλεκ αναφέρθηκε στους κινδύνους του long COVID, ενός όρου που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα παρατεταμένα συμπτώματα και τα προβλήματα υγείας που μπορεί να εμφανίσουν οι ασθενείς μετά τη μόλυνση από τον ιό. «[Πρόκειται] για μια καταστροφική νευρολογική και καρδιαγγειακή ασθένεια που μπορεί να στερήσει από τους ανθρώπους την ικανότητα να εργάζονται, να κινούνται, να βλέπουν, ακόμη και να σκέφτονται, επιδεινώνει την κρίση των αστέγων μας, καθώς και τον πόνο πολλών ανθρώπων στην πόλη μας», δήλωσε η Violet, σημειώνοντας ότι η ασθένεια επηρεάζει «περισσότερο τις κοινότητες των ατόμων με αναπηρία, τους ηλικιωμένους, τους τρανς, τις γυναίκες, αλλά και όσους εργάζονται σε θέσεις εργασίας που έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο».

Violet Affleck holding it down at the LA County Board of Supervisors demanding mask availability, mask mandates in hospitals, and clean air in all government buildings including jails and detention centers. Go Violet! 😷🍉 pic.twitter.com/B8PN3jl5F6