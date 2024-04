Μπεν Άφλεκ - Τζένιφερ Γκάρνερ: To 15χρονο παιδί τους αποκάλυψε το νέο του όνομα

Το νέο του όνομα αποκάλυψε δημόσια το παιδί του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Γκάρνερ.

Στο μνημόσυνο του πατέρα της Τζένιφερ Γκάρνερ που έγινε το Σαββατοκύριακο, εμφανίστηκε το μεσαίο παιδί του Μπεν Άφλεκ –μέχρι πρότινος γνωστό ως Σεραφίνα Ρόουζ– και συστήθηκε ως Φιν Άφλεκ. Το 15χρονο παιδί φορούσε στο μνημόσυνο ένα μαύρο κοστούμι και είχε ένα πολύ κοντό κούρεμα, ενώ πριν διαβάσει τα εδάφια της Βίβλου που αφιέρωσε στον παππού του, ανέφερε πως πλέον ονομάζεται Φιν Άφλεκ.

Η εικόνα του παιδιού των δύο σταρ με τα νέα του κοντά κομμένα μαλλιά είχε ήδη κυκλοφορήσει από τον Φεβρουάριο του 2024, αλλά το μνημόσυνο ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε δημόσια με νέο όνομα.

Κάποια διεθνή media μεταδίδουν πως αυτή η κίνηση ήταν στην ουσία το coming out τ@ Φιν ως τρανς άτομο, ωστόσο άλλα ΛΟΑΤΚΙ+ μέσα όπως το pinknews εξηγούν πως το παιδί απλώς συστήθηκε με το νέο του όνομα και πως αυτό δεν αποτελεί coming out για την ταυτότητα φύλου του.

Το μνημόσυνο, που μεταδόθηκε ζωντανά στο Facebook, ήταν για τον πατέρα της Τζένιφερ Γκάρνερ, Γουίλιαμ Τζακ Γκάρνερ, ο οποίος πέθανε μια εβδομάδα πριν σε ηλικία 85 ετών. Ακολουθώντας τα άλλα εγγόνια, το 15χρονο παιδί παρουσιάστηκε στο αναλόγιο της εκκλησίας λέγοντας «γεια, με λένε Φιν Άφλεκ» και στη συνέχεια διάβασε τον Στίχο 8 του Κεφαλαίου 16 από το Βιβλίο των Παροιμιών: «Καλύτερα τα λίγα με δικαιοσύνη, παρά ένα μεγάλο εισόδημα με αδικία...»

Το 15χρονο παιδί του Μπεν Άφλεκ με την Τζένιφερ Γκάρνερ είναι το μεσαίο από τα τρία παιδιά τους. Έχει μια μεγαλύτερη αδερφή, τη 18χρονη Βάιολετ Αν και έναν μικρότερο αδερφό, τον Σάμουελ.

Το 2022 ο Μπεν Άφλεκ παντρεύτηκε την Τζένιφερ Λόπεζ, το 16χρονο παιδί της οποίας χρησιμοποιεί αντωνυμίες ουδέτερες ως προς το φύλο και έχει έρθει κοντά με τ@ Φιν ως θετά αδέρφια. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί σε έναν δρόμο του Λος Άντζελες.

