Μπεν Άφλεκ: Φόρεσε και αυτός ξανά τη βέρα του μετά τη Τζένιφερ Λόπεζ

Παρά τις φήμες που συνεχίζουν να «φουντώνουν» σχετικά με το διαζύγιό του με τη Τζένιφερ Λόπεζ, ο Μπεν Άφλεκ φορά ξανά τη βέρα του.

Ο Μπεν Άφλεκ εθεάθη στο Λος Άντζελες μαζί με την κόρη του, φανερά ευδιάθετος ενώ οι φαν του εστίασαν στο χέρι του, όπου φορούσε και πάλι τη βέρα του. Σημειώνεται πως λίγο καιρό πριν τόσο ο ίδιος όσο και η Τζένιφερ Λόπεζ είχαν βγάλει τις βέρες τους, γεγονός που πυροδότησε τις φήμες.

Υπενθυμίζεται πως η Τζένιφερ Λόπεζ είχε γίνει πρωτοσέλιδο, όταν δεν φορούσε τη βέρα της σε ένα βίντεο της J.Lo Beauty. Ωστόσο πριν λίγες ημέρες, εντοπίστηκε να φορά ξανά τη βέρα της, καθώς αγόραζε τριαντάφυλλα με τον μάνατζέρ της την Πέμπτη.

Ben Affleck looks elated as he puts his wedding ring back on for outing with Seraphina https://t.co/xOAGy88bhm pic.twitter.com/GGgLPjQGWO

Jennifer Lopez was all smiles and wearing her wedding ring in 4th of July pics, despite her and Ben Affleck spending the holiday on opposite coasts amid rumors of marital strain. https://t.co/Rw0oFyDyeH pic.twitter.com/sIsL7zzNf2