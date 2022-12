«Αυτό συμβαίνει όταν δεν ανακυκλώνεις τα κουτιά της πίτσας»: Η Τούνμπεργκ τρολάρει τον Τέιτ μετά τη σύλληψη

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ τρολάρει τον Άντριου Τέιτ, μετά και τη γνωστοποίηση της σύλληψής του στη Ρουμανία για εμπόριο ανθρώπων και βιασμό.

«Αυτό συμβαίνει όταν δεν ανακυκλώνεις τα κουτιά της πίτσας» έγραψε η Τούνμπεργκ στο Twitter, αναφερόμενη στο ότι οι αστυνομικοί κατάφερναν να τον εντοπίσουν από βίντεο στο οποίο φαίνονται συσκευασίες φαγητών που είχε παραγγείλει.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes