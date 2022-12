Ο Άντριου Τέιτ προσπάθησε να προκαλέσει την Γκρέτα Τούνμπεργκ- Και εκείνη τον αποστόμωσε

Ο Άντριου Τέιτ επιχείρησε να προκαλέσει την Γκρέτα Τούνμπεργκ στο Twitter, προκειμένου- κατά τα φαινόμενα- να ξεκινήσει δημόσια αντιπαράθεση μαζί της. Όμως, η ακτιβίστρια, με την ειρωνική απάντησή της, τον αποστόμωσε.

Ο influencer, που έχει κατηγορηθεί για μισογυνισμό και έχει αποκλειστεί από πολλές πλατφόρμες των social media, έγραψε στην Τούνμπεργκ στο Twitter. Αναφερόμενος σε ένα ζήτημα στο οποίο η ίδια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη- ως ακτιβίστρια για την κλιματική αλλαγή- ίσως πίστεψε πως θα προκαλέσει κάποιο ξέσπασμά της.

«Έχω 33 αυτοκίνητα», έγραψε ο Τέιτ στην Τούνμπεργκ. Στην ανάρτησή του έκανε αναφορά σε μια Bugatti και δυο Ferrari, σημειώνοντας πως αυτό είναι μόνο η αρχή.

«Παρακαλώ, δώσε μου το email σου ώστε να σου στείλω την πλήρη λίστα της συλλογής αυτοκινήτων μου και τις τεράστιες εκπομπές αερίων τους», συμπλήρωσε ο Τέιτ απευθυνόμενος στην Σουηδέζα ακτιβίστρια.

«Ναι, σε παρακαλώ διαφώτισε με, στείλε μου email στο [email protected] (σε ελεύθερη μετάφραση “ενέργεια μικρού πέους, βρες κάτι να ασχοληθείς”)», του απάντησε η Γκρέτα Τούνμπεργκ. Μια αντίδραση που ενθουσίασε τους χρήστες του Twitter καθώς μέχρι τώρα έχει περισσότερα από 684.000 likes και πάνω από 157.000 retweets μέσα σε λίγες ώρες.

yes, please do enlighten me. email me at [email protected] https://t.co/V8geeVvEvg