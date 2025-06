Αυστρία: Χιλιάδες πολίτες στο Γκρατς αποχαιρετούν με κεριά τα δέκα θύματα της ένοπλης επίθεσης σε σχολείο

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην κεντρική πλατεία του Γκρατς, κρατώντας κεριά στη μνήμη των δέκα θυμάτων του μαζικού φονικού σε λύκειο της πόλης – του πλέον πολύνεκρου σχολικού επεισοδίου στην πρόσφατη ιστορία της Αυστρίας. Η πλατεία μετατράπηκε σε «θάλασσα από φως και σιωπή», όπως τη χαρακτήρισαν οι τοπικοί ανταποκριτές.

Ο δράστης, ένας 21χρονος πρώην μαθητής του λυκείου Dreierschützengasse, αυτοκτόνησε στην τουαλέτα του σχολείου λίγο μετά την ένοπλη επίθεση, στην οποία έχασαν τη ζωή τους επτά μαθητές, δύο καθηγητές και αργότερα μια ακόμη τραυματίας στο νοσοκομείο. Άλλοι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά.

Σύμφωνα με τις αυστριακές αρχές, ο ένοπλος κατείχε νόμιμα δύο όπλα –ένα πιστόλι και μία καραμπίνα– και δεν είχε απασχολήσει προηγουμένως την αστυνομία. Τα κίνητρα του παραμένουν υπό διερεύνηση.

Mourners light candles at a memorial for victims in Graz, Austria, where a former pupil killed 10 people and himself in the country’s deadliest school shooting in modern history https://t.co/LrbMdVWkL7 pic.twitter.com/2BA6oJG17v