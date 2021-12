Τέσσερα παιδιά έχασαν τη ζωή τους και τέσσερα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση όταν έπεσαν από ύψος περίπου 10 μέτρων από ένα φουσκωτό κάστρο που «έσκασε» στον αέρα στη βορειοδυτική Τασμανία.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δύο κορίτσια και δύο αγόρια, όλα έξι ετών, έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία στο δημοτικό σχολείο Hillcrest στο Ντέβονπορτ το πρωί της Πέμπτης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Big Day In», που διοργάνωσε το σχολείο για να σηματοδοτήσει το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Ο επίτροπος της αστυνομίας Ντάρεν Χάιν είπε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σχολείο όταν μία ριπή ανέμου έκανε το φουσκωτό παιχνίδι να σηκωθεί στον αέρα.

«Τη μέρα που αυτά τα παιδιά ήταν γραφτό να γιορτάσουν την τελευταία μέρα του δημοτικού σχολείου, αντίθετα όλοι θρηνούμε την απώλειά τους», είπε ο Χάιν.

«Οι καρδιές μας ραγίζουν για τις οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα, τους συμμαθητές, τους δασκάλους αυτών των νέων που έφυγαν πολύ νωρίς. Οι σκέψεις μας είναι επίσης δίπλα σε εκείνο το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που παρευρέθηκε για να προσπαθήσει να σώσει τις ζωές αυτών των ανθρώπων».

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πόσα παιδιά έπαιζαν στο κάστρο όταν εκτοξεύτηκε στον αέρα. Πέντε νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, με τέσσερα από αυτά να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Χάιν είπε ότι διεξάγεται έρευνα, με τον ιατροδικαστή να έχει ήδη επισκεφτεί το σημείο.

Ο πρωθυπουργός Peter Gutwein είπε ότι πρόκειται για μία «καταστροφική και σπαρακτική» τραγωδία. «Είναι δύσκολο για μένα να βρω τις κατάλληλες λέξεις σε τέτοιες τραγικές συνθήκες».

»Είμαι βέβαιος ότι μιλώ εκ μέρους όλων των κατοίκων της Τασμανίας εκφράζοντας τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους όλων όσων επλήγησαν από τη σημερινή τραγωδία».

»Μια μέρα που τα παιδιά του σχολείου γιόρταζαν το τέλος του τριμήνου, τόσο κοντά στα Χριστούγεννα. Είναι απλά αδιανόητο να έχει συμβεί αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό».

»Γνωρίζω ότι αυτή είναι μια ισχυρή και ενδιαφέρουσα κοινότητα που θα σταθεί και θα στηρίξει ο ένας τον άλλον. Ξέρω ότι θα το κάνουν αυτό με αγάπη και καλοσύνη για να τα καταφέρουν» πρόσθεσε.

Για τη μεταφορά των παιδιών χρησιμοποιήθηκαν πολλά ελικόπτερα διάσωσης, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές μονάδες και πολλά πληρώματα ασθενοφόρων.



Το σχολείο ανακοίνωσε στο Facebook ότι θα κλείσει για το υπόλοιπο της ημέρας και ζήτησε από τους γονείς να παραλάβουν επειγόντως τα παιδιά τους.

«Τα γεγονότα που συνέβησαν σήμερα στο Ντέβονπορτ στην Τασμανία είναι συνταρακτικά. Είναι απλώς αδιανόητα αποκαρδιωτικά. Μικρά παιδιά σε μια διασκεδαστική μέρα, μαζί με τις οικογένειές τους και να εξελίσσεται σε μια τέτοια φρικτή τραγωδία, αυτή την εποχή του χρόνου, απλά σου ραγίζει την καρδιά» δήλωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον.

Several children have fallen from a height of 10 metres, causing serious injuries, after the wind blew a jumping castle into the air at a primary school in Tasmania's north-west @abcnews pic.twitter.com/tf01vevPab