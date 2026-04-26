Aυστηρή προειδοποίηση Ιράν σε ΗΠΑ: «Αν συνεχίσετε θα απαντήσουμε»

Σε αυστηρή προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ προχώρησε η ιρανική στρατιωτική ηγεσία, με αφορμή τις εξελίξεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και τις εντάσεις γύρω από τη ναυσιπλοΐα.

Συγκεκριμένα, σε νέα τους ανακοίνωση οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκαθάρισαν ότι οι ΗΠΑ θα βρεθούν αντιμέτωπες με αντίδραση, εάν συνεχίσουν ενέργειες που το Ιράν χαρακτηρίζει ως «αποκλεισμό, πειρατεία και ληστεία» στην περιοχή.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν δυναμικά σε τέτοιες κινήσεις.

Η ιρανική πλευρά τόνισε επίσης ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ότι διατηρεί τον έλεγχο της περιοχής των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας πως σε περίπτωση περαιτέρω επιθέσεων θα υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες για τους αντιπάλους της.

Η προειδοποίηση αυτή ήρθε μετά από αναφορές ότι αμερικανικό αντιτορπιλικό επέβαλε αποκλεισμό σε ιρανικό πλοίο με κατεύθυνση ιρανικό λιμάνι.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η επιχείρηση αποτελεί μέρος ευρύτερων μέτρων που έχουν διαταχθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: «Κανένας δεν ξέρει ποιος κρατάει το τιμόνι»

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακύρωσε την αποστολή των απεσταλμένων του στο Ισλαμαμπάντ , εξηγώντας ότι δεν ήθελε να τους υποχρεώσει να ταξιδέψουν για 15–16 ώρες με αεροπλάνο για συνομιλίες που, όπως είπε, θα μπορούσαν να γίνουν απλώς τηλεφωνικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι αν η άλλη πλευρά θέλει να διαπραγματευτεί, μπορεί απλά να τον καλέσει.

«Κανένας δεν ξέρει ποιος κρατάει το τιμόνι, ούτε καν αυτοί. Αν θέλουν να συζητήσουμε, αρκεί να μου τηλεφωνήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι λίγα λεπτά μετά την ακύρωση της αποστολής, οι Ιρανοί φέρονται να κατέθεσαν νέο διαπραγματευτικό κείμενο, το οποίο χαρακτήρισε «πολύ καλύτερο». Έδωσε έτσι την εικόνα ότι η κίνησή του επηρέασε άμεσα τις εξελίξεις στη διπλωματική διαδικασία.

Από την πλευρά του, το Πακιστάν επανέλαβε ότι επιθυμεί να λειτουργήσει ως ουδέτερος και αξιόπιστος μεσολαβητής ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ μάλιστα, χαρακτήρισε τις επαφές με την ιρανική πλευρά «θερμές και εποικοδομητικές», δείχνοντας ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για διπλωματική αποκλιμάκωση.