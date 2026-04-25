ΗΠΑ: Ο Τραμπ φέρεται να ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του στο Πακιστάν για τις συνομιλίες με το Ιράν

Την πληροφορία έκανε γνωστή το Fox News

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι στο Ισλαμαμπάντ των απεσταλμένων του Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, σύμφωνα με το Fox News.

Το αμερικανικό δίκτυο μετέδωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε στο Fox για την ακύρωση του ταξιδιού.

«Είπα στους συνεργάτες μου πριν από λίγο καθώς ετοιμάζονταν να φύγουν: 'Όχι, δεν θα κάνετε μια πτήση 18 ωρών για να πάτε εκεί'», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια δημοσιογράφο του δικτύου, η οποία αναφέρει ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία μαζί του.

Αναχώρησε από το Πακιστάν ο Ιρανός ΥΠΕΞ

Παράλληλα, γνωστό έγινε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησε από το Πακιστάν, καθώς ολοκληρώθηκαν οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ, στο πλαίσιο νέας διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, παρουσίασε τις θέσεις της Τεχεράνης αλλά και τις επιφυλάξεις της απέναντι στις αμερικανικές προτάσεις, κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και άλλους ανώτατους αξιωματούχους.

Παρά τις επαφές, δεν έγιναν άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα ταξίδευαν στο Ισλαμαμπάντ, κάτι που η πρόσφατη ανακοίνωση του Τραμπ αλλάζει.

Η Τεχεράνη έχει αποκλείσει προς το παρόν έναν νέο γύρο απευθείας διαπραγματεύσεων.

Διεθνή / Πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν: Αναχώρησε ο Ιρανός ΥΠΕΞ από το Πακιστάν - «Δεν θα αποδεχθούμε μαξιμαλιστικές απαιτήσεις»

Ο Αμπάς Αραγτσί βρέθηκε στο Πακιστάν όπου συνομίλησε με τον πρωθυπουργό της χώρας και άλλους ανώτατους αξιωματούχους, χωρίς ωστόσο να συναντηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία
ΙΡΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ

Διεθνή / BBC: Ποιος παίρνει τελικά τις αποφάσεις στο Ιράν;

Εν μέσω πολέμου και αυξανόμενης πίεσης, η εξουσία στο Ιράν εμφανίζεται κατακερματισμένη, με την απουσία ισχυρής ηγετικής παρουσίας να εντείνει την αβεβαιότητα για το ποιος λαμβάνει τις κρίσιμες αποφάσεις
THE LIFO TEAM

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Διεθνή / Αγαπάτε τα λουλούδια; - Τέσσερα μέρη που πρέπει να επισκεφτείτε

O «τουρισμός των λουλουδιών» γνωρίζει άνθηση, όμως ο υπερτουρισμός και η κλιματική αλλαγή αλλάζουν το τοπίο, στρέφοντας τους ταξιδιώτες σε νέους, λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς με εξίσου εντυπωσιακές ανθοφορίες
THE LIFO TEAM
Διεθνή / Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Mετά τη ρωσική νυκτερινή επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, συντρίμμια drone έπεσαν στη νοτιοανατολική ρουμανική πόλη Γαλάτσι προκαλώντας ζημιές σε πυλώνα ηλεκτροδότησης και σε παράρτημα μιας κατοικίας
THE LIFO TEAM
Διεθνή / Ηνωμένο Βασίλειο: Νοσηλευτές καλούνται να καλύψουν θέσεις γιατρών

Με τα κενά στο ιατρικό προσωπικό να διευρύνονται, τα νοσοκομεία στο Ηνωμένο Βασίλειο στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε έμπειρους νοσηλευτές για να καλύψουν ρόλους γιατρών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των ασθενών
Διεθνή / Μάικλ Τζάκσον: «Μας έκανε πλύση εγκεφάλου» - Τέσσερα αδέλφια τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση

Νέες σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως για τον Μάικλ Τζάκσον, καθώς τέσσερα αδέλφια τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση και υποστηρίζουν ότι τους είχε χειραγωγήσει από μικρή ηλικία
Διεθνή / Διαπραγματευτές των ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ - «Όχι» σε συνάντηση λέει το Ιράν

Σε κλίμα αβεβαιότητας και έντασης κινούνται οι διπλωματικές διεργασίες, καθώς οι ΗΠΑ στέλνουν διαπραγματευτές στο Ισλαμαμπάντ, ενώ το Ιράν απορρίπτει το ενδεχόμενο άμεσων συνομιλιών
Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: «Θα είμαι πάντα μέλος της βασιλικής οικογένειας»

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κίεβο, ο πρίγκιπας Χάρι προκάλεσε συζητήσεις με τις δηλώσεις του για τον ρόλο του στη βασιλική οικογένεια αλλά και με τις παρεμβάσεις του για τον πόλεμο
Διεθνή / NYT: Σοβαρά τραυματισμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης η εξουσία στο Ιράν

Παραμένει διανοητικά υγιής, όμως φέρει σοβαρά τραύματα, καθώς έχει υποβληθεί σε τρεις επεμβάσεις στο ένα πόδι, με πιθανή τοποθέτηση προσθετικού μέλους, ενώ έχει χειρουργηθεί και στο ένα χέρι
Διεθνή / Η κυβέρνηση Τραμπ επαναφέρει το εκτελεστικό απόσπασμα για να «ενισχύσει» τη θανατική ποινή

Ο Τραμπ ζητά επίσης από το υπουργείο Δικαιοσύνης να επιδιώκει τη θανατική ποινή όπου αυτή προβλέπεται από τον νόμο, όταν κατηγορούμενοι είναι παράτυποι μετανάστες
