ΗΠΑ: Ο Τραμπ φέρεται να ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του στο Πακιστάν για τις συνομιλίες με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι στο Ισλαμαμπάντ των απεσταλμένων του Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, σύμφωνα με το Fox News.

Το αμερικανικό δίκτυο μετέδωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε στο Fox για την ακύρωση του ταξιδιού.

«Είπα στους συνεργάτες μου πριν από λίγο καθώς ετοιμάζονταν να φύγουν: 'Όχι, δεν θα κάνετε μια πτήση 18 ωρών για να πάτε εκεί'», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια δημοσιογράφο του δικτύου, η οποία αναφέρει ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία μαζί του.

Αναχώρησε από το Πακιστάν ο Ιρανός ΥΠΕΞ

Παράλληλα, γνωστό έγινε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησε από το Πακιστάν, καθώς ολοκληρώθηκαν οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ, στο πλαίσιο νέας διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, παρουσίασε τις θέσεις της Τεχεράνης αλλά και τις επιφυλάξεις της απέναντι στις αμερικανικές προτάσεις, κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και άλλους ανώτατους αξιωματούχους.

Παρά τις επαφές, δεν έγιναν άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα ταξίδευαν στο Ισλαμαμπάντ, κάτι που η πρόσφατη ανακοίνωση του Τραμπ αλλάζει.

Η Τεχεράνη έχει αποκλείσει προς το παρόν έναν νέο γύρο απευθείας διαπραγματεύσεων.