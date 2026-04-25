Πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν: Αναχώρησε ο Ιρανός ΥΠΕΞ από το Πακιστάν - «Δεν θα αποδεχθούμε μαξιμαλιστικές απαιτήσεις»

Η ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησε από το Πακιστάν, καθώς ολοκληρώθηκαν οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ, στο πλαίσιο νέας διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, παρουσίασε τις θέσεις της Τεχεράνης αλλά και τις επιφυλάξεις της απέναντι στις αμερικανικές προτάσεις, κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και άλλους ανώτατους αξιωματούχους.

Παρά τις επαφές, δεν έγιναν άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον είχε ανακοινώσει ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα ταξίδευαν στο Ισλαμαμπάντ, ωστόσο η Τεχεράνη έχει αποκλείσει προς το παρόν έναν νέο γύρο απευθείας διαπραγματεύσεων.

Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, με το Ιράν να έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ – απ’ όπου διακινείται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου – ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν να μπλοκάρουν τις ιρανικές εξαγωγές.

Η σύγκρουση, για την οποία πλέον ισχύει εκεχειρία, ξεκίνησε με αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Έκτοτε, η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αμερικανικών βάσεων και χωρών του Κόλπου, με αποτέλεσμα οι τιμές της ενέργειας να εκτοξευθούν σε υψηλά πολλών ετών, ενισχύοντας τον πληθωρισμό και επιβαρύνοντας τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Σε ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram, ο Αραγτσί ανέφερε ότι «εξήγησε τις βασικές θέσεις της χώρας μας σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την εκεχειρία και τον πλήρη τερματισμό του επιβεβλημένου πολέμου κατά του Ιράν».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πώς κατάφερε το Πακιστάν να γίνει ένας απρόσμενος ειρηνοποιός μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν;

Διπλωματική πηγή από το Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη «δεν πρόκειται να αποδεχθεί μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» από την αμερικανική πλευρά.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε ότι το Ιράν έχει ακόμη την ευκαιρία να καταλήξει σε μια «καλή συμφωνία», τονίζοντας ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει με «ουσιαστικό και επαληθεύσιμο τρόπο» κάθε φιλοδοξία για πυρηνικά όπλα.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε πρόθεση συνάντησης με Αμερικανούς αξιωματούχους και ότι οι θέσεις της Τεχεράνης θα μεταφερθούν μέσω του Πακιστάν, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν σχεδιάζει να καταθέσει πρόταση που θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις αμερικανικές απαιτήσεις, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Από τον Λευκό Οίκο, η εκπρόσωπος Τύπου, Κάρολαϊν Λέβιτ, σημείωσε ότι έχει καταγραφεί πρόοδος από την ιρανική πλευρά τις τελευταίες ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα για περαιτέρω εξελίξεις, ενώ και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, εμφανίζεται έτοιμος να μεταβεί στο Πακιστάν εφόσον χρειαστεί.

Με πληροφορίες από Reuters