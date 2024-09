Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για την προεδρία και πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι «σώος και αβλαβής» αφότου οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ άνοιξαν πυρ, όταν εντόπισαν ένα άτομο με πυροβόλο όπλο στο διεθνές γήπεδο γκολφ Τραμπ δυτικά του Παλμ Μπιτς, όπου βρίσκεται το θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο. Αξιωματούχοι επιβολής του νόμου είπαν ότι ο ένοπλος βρισκόταν σε κάτι θάμνους όταν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας εντόπισαν μια κάννη τουφεκιού στους θάμνους.

Οι πράκτορες αμέσως αναπτύχθηκαν στο σημείο και έριξαν τουλάχιστον τέσσερις γύρους πυρομαχικών περίπου στη 1.30 μ.μ. τοπική ώρα. Στη συνέχεια, ο ένοπλος έριξε το όπλο του, δύο σακίδια και άλλα αντικείμενα και τράπηκε σε φυγή με ένα μαύρο αυτοκίνητο Nissan. Ένας μάρτυρας, είπε ο σερίφης, είδε τον ένοπλο και κατάφερε να τραβήξει φωτογραφίες του αυτοκινήτου και της πινακίδας κυκλοφορίας του. Σε συνέντευξη Τύπου, ο σερίφης της κομητείας Παλμ Μπιτς, Ρικ Μπράντσοου, είπε ότι ένας άνδρας συνελήφθη από τις αρχές. Σύμφωνα με τον Bradshaw, ο ύποπτος ήταν σχετικά ήρεμος.

Οι αξιωματούχοι έδωσαν την πληροφορία ότι επειδή ο Τραμπ δεν είναι εν ενεργεία πρόεδρος, δεν είχαν αποκλείσει το γήπεδο του γκολφ στο σύνολό του. «Αν ήταν, θα είχαμε περικυκλώσει ολόκληρο το γήπεδο του γκολφ», είπε ο Bradshaw κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης της Κυριακής. «Επειδή δεν είναι, η ασφάλεια περιορίζεται στις περιοχές που η Μυστική Υπηρεσία κρίνει πιθανές».

Ο ένοπλος εντοπίστηκε σε απόσταση μεταξύ 250 και 400 μέτρων από το σημείο που έπαιζε ο Τραμπ, δήλωσαν αξιωματούχοι της Μυστικής Υπηρεσίας.

Το FBI χαρακτήρισε το περιστατικό «διαφαινόμενη απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου». Το FBI και άλλοι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου δήλωσαν ότι ο ύποπτος είχε ένα όπλο, ένα τουφέκι AK47 και μια κάμερα GoPro με την οποία προφανώς σκόπευε να καταγράψει βίντεο και δύο σακίδια με κεραμικά πλακάκια μέσα.

Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ, 58 ετών, είπε στον Guardian μια πηγή με άμεση γνώση της έρευνας. Το ίδιο όνομα αναφέρθηκε και από άλλα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, όπως το Associated Press, το Fox news και το CNN. Οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου δεν κατονόμασαν επίσημα κάποιον ύποπτο ούτε έδωσαν καμία άμεση ένδειξη για κίνητρο. Πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας και της εσωτερικής ασφάλειας έκαναν έρευνα στο σπίτι του υπόπτου.

Σε ένα email προς τους υποστηρικτές, ο Τραμπ είπε: «Υπήρχαν πυροβολισμοί στην περιοχή μου, αλλά πριν αρχίσουν να ξεφεύγουν οι φήμες, ήθελα να ακούσετε πρώτα αυτό: ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ!». Και πρόσθεσε, «Τίποτα δεν θα με επιβραδύνει. ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΩ ΠΟΤΕ!». Ο Τραμπ τραυματίστηκε σε απόπειρα δολοφονίας στην Πενσυλβάνια στις 13 Ιουλίου. Σε μια δημοσίευση αργά το βράδυ στον λογαριασμό του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τις μυστικές υπηρεσίες και άλλες αρχές επιβολής του νόμου για την «απίστευτη δουλειά» τους να τον κρατήσουν ασφαλή. Αφού δήλωσε ότι ήταν μια «ενδιαφέρουσα μέρα», ο Τραμπ συνέχισε επαινώντας τους αξιωματούχους επιβολής του νόμου: «Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΗΤΑΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ!»

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις ενημερώθηκαν για το περιστατικό και ένιωσαν ανακουφισμένοι που έμαθαν ότι ο Τραμπ είναι ασφαλής. «Η βία δεν έχει θέση στην Αμερική», είπε η Χάρις σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

I have been briefed on reports of gunshots fired near former President Trump and his property in Florida, and I am glad he is safe. Violence has no place in America. — Vice President Kamala Harris (@VP) September 15, 2024

Ο υποψήφιος για αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών, Τιμ Γουολτς, εξέδωσε μια δήλωση, δημοσιεύοντας στο X: «Η Γκουέν κι εγώ χαιρόμαστε που ακούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ασφαλής. Η βία δεν έχει θέση στη χώρα μας. Δεν είναι αυτό που πρεσβεύουμε ως χώρα».

Αργότερα, ο Μπάιντεν και ο Χάρις εξέδωσαν ξεχωριστές δηλώσεις. Ο Μπάιντεν είπε: «Είμαι ανακουφισμένος που ο πρώην πρόεδρος είναι αβλαβής». Ο Μπάιντεν είπε επίσης ότι «κατευθύνει την ομάδα μου να συνεχίσει να διασφαλίζει ότι η Μυστική Υπηρεσία έχει κάθε πόρο, ικανότητα και προστατευτικό μέτρο που είναι απαραίτητο για να διασφαλίσει τη συνεχή ασφάλεια του πρώην Προέδρου».

As I have said many times, there is no place for political violence or for any violence ever in our country, and I have directed my team to continue to ensure that Secret Service has every resource, capability and protective measure necessary to ensure the former President’s… — President Biden (@POTUS) September 16, 2024

Η Χάρις επανέλαβε την έκκληση του Μπάιντεν για προστατευτικά μέτρα και είπε ότι ήταν «βαθιά ταραγμένη» από την προφανή απόπειρα δολοφονίας.

Ο αντιπρόεδρος του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, ο Αμερικανός γερουσιαστής Τζ.Ντ. Βανς, είπε ότι μίλησε με τον Τραμπ μετά τον πυροβολισμό και ότι ο πρώην πρόεδρος ήταν σε καλή διάθεση. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας, Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας από τους κορυφαίους συμμάχους του Τραμπ στο Κογκρέσο, είπε ότι μίλησε με τον πρώην πρόεδρο μετά το περιστατικό και ότι ο Τραμπ ήταν σε «καλή διάθεση» και «ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ».

Ο Τραμπ θα ενημερωθεί αυτοπροσώπως για την έρευνα από τον αναπληρωτή διευθυντή των μυστικών υπηρεσιών Ρόναλντ Ρόου, αναφέρει το Associated Press. Νωρίτερα, το CNN ανέφερε ότι ο Ρόου ήταν καθ' οδόν για τη Φλόριντα. Ο Ρόου κατείχε την υψηλότερη θέση της Υπηρεσίας από τότε που η Κίμπερλι Τσιτλ παραιτήθηκε τον Ιούλιο μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον Ντε Σάντις, Ρεπουμπλικανός, δήλωσε στο X ότι «η Πολιτεία της Φλόριντα θα διεξάγει τη δική της έρευνα σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας στο Διεθνές Γκολφ Λέσχη Τραμπ». Πρόσθεσε, «Οι άνθρωποι αξίζουν την αλήθεια για τον δολοφόνο και για το πώς μπόρεσε να φτάσει σε απόσταση 500 μέτρων από τον πρώην πρόεδρο και νυν υποψήφιο του GOP».

The State of Florida will be conducting its own investigation regarding the attempted assassination at Trump International Golf Club.



The people deserve the truth about the would be assassin and how he was able to get within 500 yards of the former president and current GOP… — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 16, 2024

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών Χακίμ Τζέφρις δημοσίευσε μια δήλωση σχετικά με την προφανή απόπειρα δολοφονίας, λέγοντας: «Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Είμαι ευγνώμων που ο πρώην πρόεδρος Τραμπ είναι ασφαλής και που ο φερόμενος δράστης βρίσκεται υπό κράτηση. Θα πρέπει να διωχθεί σε πλήρη έκταση του νόμου».

