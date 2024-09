Το FBI ερευνά ενδεχόμενη «απόπειρα δολοφονίας» του Τραμπ

Το FBI ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι διενεργεί έρευνα για «φερόμενη απόπειρα δολοφονίας» με στόχο —για δεύτερη φορά σε χονδρικά δυο μήνες— τον πρώην πρόεδρο κι υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ, που είναι «σώος», ενώ ύποπτος βρίσκεται στα χέρια των αρχών.

Εν μέσω της εξαιρετικά τεταμένης εκστρατείας ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, που θα διεξαχθούν σε 49 ημέρες, την 5η Νοεμβρίου, ο πρώην πρόεδρος, που έπαιζε γκολφ στο ιδιόκτητο κλαμπ του μέσα στο οποίο είναι επίσης η κατοικία του στη Φλόριντα, είναι «σώος» μετά τα πυρά που βλήθηκαν «κοντά στο σημείο» όπου ήταν, ανέφερε αρχικά, σε λακωνική ανακοίνωσή του, ο διευθυντής επικοινωνίας της εκστρατείας του Στίβεν Τσανγκ χθες νωρίς το απόγευμα (τοπική ώρα).

Η ομάδα της εκστρατείας του δισεκατομμυριούχου, πλέον κυρίαρχης μορφής στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, μετέφερε κατόπιν σε δημοσιογράφους μηνύματά του κ. Τραμπ με τα οποία καθησύχαζε: «μην ανησυχείτε, είμαι ασφαλής και είμαι καλά. Κανένας δεν χτυπήθηκε. Δόξα τω Θεώ».

Η Secret Service, το ειδικό αστυνομικό σώμα που εγγυάται την προστασία προέδρων, πρώην προέδρων και πολιτικών προσωπικοτήτων πρώτης γραμμής, ανακοίνωσε πως διενεργούσε έρευνα για πυρά «λίγο πριν από τις 14:00» (τοπική ώρα· στις 21:00 ώρα Ελλάδας).

Πράκτορές της «άνοιξαν πυρ εναντίον ενόπλου» που βρισκόταν στα όρια του γηπέδου γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ και εντόπισαν τουφέκι τύπου AK-47, με προσαρμοσμένη διόπτρα, διευκρίνισαν οι αρχές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή με όχημα μαύρου χρώματος, όμως αυτόπτης μάρτυρας έδωσε τα στοιχεία του οχήματος στην αστυνομία, που τον εντόπισε.

«Έχουμε κάποιον υπό κράτηση που είναι ο πιθανός ύποπτος», δήλωσε ο Ρικ Μπράντσο, ο σερίφης της κομητείας Παλμ Μπιτς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Ωστόσο αξιωματούχος της Secret Service, ο Ραφαέλ Μπάρος, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι μέχρι στιγμής οι αρχές «δεν είναι σίγουρες (...) πως αυτό είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε» εναντίον των πρακτόρων της.

Δεν μπορεί να θεωρηθεί ακόμη βέβαιο ότι ο άνδρας που συνελήφθη είναι αυτός που πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του γηπέδου γκολφ όπου έπαιζε ο κ. Τραμπ. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα σε αυτό το στάδιο.

Η φερόμενη απόπειρα δίνει νέα τροπή στην ήδη εντελώς απρόβλεπτη προεκλογική εκστρατεία: μέσα σε μερικές εβδομάδες, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος γλίτωσε παρά τρίχα από την πρώτη απόπειρα δολοφονίας του, κατόπιν ο Δημοκρατικός απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εγκατέλειψε την προσπάθειά του να επανεκλεγεί και τη θέση του πήρε εσπευσμένα η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις.

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε «ανακουφισμένος» που ο αντίπαλός του είναι «σώος» και εξήρε το «έργο της Secret Service» και των υπολοίπων υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Στο δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, ο κ. Μπάιντεν επέμεινε ότι δεν έχει «καμιά θέση η πολιτική βία, ή οποιασδήποτε μορφής βία, στη χώρα μας».

«Χαρούμενη» που ο κ. Τραμπ είναι ασφαλής δήλωσε επίσης η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, τονίζοντας με τη σειρά της μέσω X πως «η βία δεν έχει θέση στην Αμερική».

Είναι ασαφές αν —ή πώς— γνώριζε ο ύποπτος πως έπαιζε γκολφ ο κ. Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, η απόπειρα εγείρει νέα ερωτήματα για τη φύλαξή του.

Αμερικανικά ΜΜΕ, ανάμεσά τους τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και Fox News, καθώς και η εφημερίδα New York Times, κατονόμασαν τον ύποπτο: κατά τις πληροφορίες τους, ονομάζεται Ράιαν Γουέσλι Ρουθ, 58 ετών, από τη Χαβάη. Το FBI απέφυγε να το επιβεβαιώσει.



Τα αρχεία δείχνουν ότι ο 58χρονος Ρουθ ζούσε στη Βόρεια Καρολίνα για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, προτού μετακομίσει στην Καάουα της Χαβάης το 2018. Εκεί, αυτός και ο γιος του λειτουργούσαν μια εταιρεία κατασκευής υπόστεγων, σύμφωνα με μια αρχειοθετημένη έκδοση της ιστοσελίδας της επιχείρησης.

Τον Ιούνιο του 2020, έκανε μια ανάρτηση στο X, με την οποία ζητούσε από τον τότε πρόεδρο Τραμπ να κερδίσει την επανεκλογή του εκδίδοντας εκτελεστικό διάταγμα που θα διέταζε το υπουργείο Δικαιοσύνης να διώκει την παραβατική συμπεριφορά της αστυνομίας.

Εκείνη τη χρονιά, έκανε επίσης ανάρτηση για να υποστηρίξει την προεκλογική εκστρατεία των Δημοκρατικών για την προεδρία της τότε αντιπροσώπου των ΗΠΑ Τούλσι Γκάμπαρντ από τη Χαβάη, η οποία έκτοτε μετατόπισε την υποστήριξή της προς τον Τραμπ.

