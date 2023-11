Απογοητευμένη η βασιλική οικογένεια: «Ο βασιλιάς Κάρολος δεν προτίθεται να τα βρει με τον Χάρι»

Τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας φέρονται να έχουν βαρεθεί την απροθυμία του βασιλιά Καρόλου Γ' να συμφιλιωθεί με τον μικρότερο γιο του, πρίγκιπα Χάρι.

Στο βιβλίο «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival» (αντίτυπο του οποίου παρέλαβε το PageSix) ο δημοσιογράφος Omid Scobie αναφέρει πως μίλησε με διάφορες πηγές για τα ταραχώδη τελευταία χρόνια του πρίγκιπα Χάρι.

Υπενθυμίζεται πως ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, η Μέγκαν Μαρκλ, παραιτήθηκαν από τα πριγκιπικά τους καθήκοντα και μετακόμισαν στην Καλιφόρνια το 2020. Έκτοτε, οι δυο τους έχουν μιλήσει δημοσίως σε διάφορες συνεντεύξεις, με αιχμηρά λόγια για τη μοναρχία. Κάτι αντίστοιχο περιλαμβάνεται και στο βιβλίο «Spare» του πρίγκιπα Χάρι.

Ενώ ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ φέρονται να έχουν κάνει αρκετές προσπάθειες προκειμένου να επανασυνδεθούν με τα μέλη της βασιλικής οικογένειάς, φαίνεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος και οι υπόλοιποι δεν ανταποκρίνονται. Βασιλική πηγή, την οποία επικαλείται ο δημοσιογράφος, υποστηρίζει: «Είναι περίπλοκο, αλλά υπάρχει μεγάλη απογοήτευση από ορισμένα μέλη της βασιλικής οικογένειας, διότι ο βασιλιάς Κάρολος δεν θα “διορθώσει” τα πράγματα για το καλό όλων».

Σε ένα άλλο απόσπασμα του βιβλίου αναφέρεται πως «ένας φίλος του πρίγκιπα Χάρι υποστήριξε ότι ο 39χρονος Χάρι επικοινώνησε με τον βασιλιά Κάρολο για να ευχηθεί στην οικογένεια “Καλά Χριστούγεννα” το 2022, αφού ο πατέρας του αρνήθηκε να κάνει την πρώτη κίνηση». Ο ίδιος φίλος εξήγησε πως επρόκειτο για μία αμήχανη συζήτηση, αλλά «ο πρίγκιπας Χάρι ήξερε πως αν δεν έκανε αυτή την κίνηση, δεν θα σημειωνόταν πρόοδος». Πρόσθεσε πως «δεν υπήρχαν υψηλοί τόνοι, ούτε διαφωνίες, ωστόσο ο βασιλιάς ήταν ψυχρός και σύντομος. Δεν έδειχνε να είναι ανοιχτός σε οποιονδήποτε διάλογο».

Σε άλλο σημείο του βιβλίου, ο Omid Scobie ισχυρίστηκε ότι «τόσο ο θεσμός όσο και η οικογένεια» εξακολουθούσαν να προσπαθούν να «συμβιβαστούν με το γεγονός» ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ βρήκαν την ευτυχία μετά την παραίτησή τους από τα πριγκιπικά τους καθήκοντα.

Ο δημοσιογράφος αναφέρει μέσα στο βιβλίο πως «έχω παρακολουθήσει τους βασιλικούς κύκλους απ' το παλάτι του Κένσινγκτον και απ' το παλάτι του Μπάκιγχαμ, οι οποίοι ανησυχούν βαθιά μήπως “εκτροχιαστούν” και διαρρεύσουν αρνητικές πληροφορίες για τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ».

Το βιβλίο καταπιάνεται επίσης και με τον αντίκτυπο που είχε η αποχώρηση του πρίγκιπα Χάρι από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας μετά την κυκλοφορία του βιβλίο «Spare» αναφορικά με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Ο δημοσιογράφος αναφέρει πως «μετά την αποχώρηση του Χάρι, ο Ουίλιαμ είναι αρκετά μόνος». Προστίθεται επίσης ότι «αν και πάντα τα δύο αδέλφια ήταν σε διαφορετικούς δρόμους, ο Χάρι και ο Ουίλιαμ κάποτε μοιράζονταν το ίδιο γραφείο, δούλευαν στα ίδια ιδρύματα και ήθελαν να προστατεύσουν τις οικογένειές τους απ' όσα και οι δύο φοβούνταν».

