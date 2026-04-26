Από τον Zodiac μέχρι τον πελεκητή της Νέας Ορλεάνης: 5 διαβόητοι serial killers που δεν συνελήφθησαν ποτέ

Η ιστορία του εγκλήματος είναι γεμάτη υποθέσεις serial killer που σκόρπισαν φόβο, προκάλεσαν πανικό και συγκλόνισαν το παγκόσμιο κοινό.

Πίσω από πολλές από αυτές τις υποθέσεις όμως, κρύβεται ένα ακόμη πιο σκοτεινό στοιχείο. Οι serial killers δεν συνελήφθησαν ποτέ, αφήνοντας πίσω τους αναπάντητα ερωτήματα και μόνιμο μυστήριο.

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν περιπτώσεις που, παρά τις εκτεταμένες έρευνες και την έντονη πίεση της κοινής γνώμης, δεν εξιχνιάστηκαν ποτέ πλήρως. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο δράστης δεν εντοπίστηκε ποτέ, ενώ σε άλλες η ταυτότητά του παραμένει μέχρι σήμερα αντικείμενο θεωριών και εικασιών.

Πρόκειται για υποθέσεις που δεν αποτελούν μόνο εγκληματικά μυστήρια, αλλά και χαρακτηριστικά παραδείγματα των ορίων της αστυνομικής έρευνας σε διαφορετικές εποχές.

Από τον 19ο αιώνα έως και τον 20ό, ορισμένοι από τους πιο διαβόητους δράστες κατάφεραν να διαφύγουν της σύλληψης, αφήνοντας πίσω τους ερωτήματα που εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα.

Πέντε διαβόητοι serial killers που δεν συνελήφθησαν ποτέ

1. Τζακ ο Αντεροβγάλτης (Λονδίνο, 1888)

Ο πιο διάσημος ανεξιχνίαστος serial killer στην ιστορία, τρομοκράτησε την περιοχή Whitechapel στο Λονδίνο.

Στόχευε κυρίως γυναίκες που εργάζονταν ως ιερόδουλες και δρούσε τη νύχτα, με εξαιρετικά βίαιες μεθόδους.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες της αστυνομίας και τα εκατοντάδες στοιχεία που εξετάστηκαν, η ταυτότητά του δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ.

Η υπόθεση παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα εγκληματολογικά μυστήρια στον κόσμο.

2. Zodiac (ΗΠΑ, 1960s-70s)

Ο Zodiac έδρασε στη Βόρεια Καλιφόρνια και έγινε γνωστός όχι μόνο για τις δολοφονίες του, αλλά και για τα κρυπτογραφημένα μηνύματα που έστελνε σε εφημερίδες και αστυνομία, προκαλώντας δημόσιο πανικό.

Παρά τις προσπάθειες του FBI και την αποκρυπτογράφηση ορισμένων μηνυμάτων, ο δράστης δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ με βεβαιότητα.

Μέχρι σήμερα, υπάρχουν πολλές θεωρίες για την ταυτότητά του, αλλά καμία δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.



3. Ο δολοφόνος του Κλίβελαντ (ΗΠΑ, 1930s)

Ο αποκαλούμενος «Κρεοπώλης του Κλίβελαντ» έδρασε στο Οχάιο κατά τη δεκαετία του 1930, αποκεφαλίζοντας και διαμελίζοντας τα θύματά του.

Τα εγκλήματα ήταν τόσο βίαια που προκάλεσαν τεράστια κινητοποίηση των αρχών.

Ακόμη και ο διάσημος αστυνομικός Έλιοτ Νες, γνωστός από την υπόθεση του Αλ Καπόνε, συμμετείχε στην έρευνα.

Παρά τις προσπάθειες, ο δράστης δεν εντοπίστηκε ποτέ και η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη.



4. Bible John (Σκωτία, 1960s)

Ο Bible John συνδέεται με τις δολοφονίες τριών γυναικών στη Γλασκώβη, τις οποίες γνώριζε σε νυχτερινά κέντρα.

Πριν από τις επιθέσεις, έκανε αναφορές στη Βίβλο, γεγονός που οδήγησε στο ψευδώνυμό του.

Η αστυνομία εξέτασε πολλούς υπόπτους, αλλά κανείς δεν αποδείχθηκε ότι ήταν ο δράστης.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με περιοδικές αναζωπυρώσεις ενδιαφέροντος μέχρι σήμερα.

5. Ο πελεκητής της Νέας Ορλεάνης (ΗΠΑ, 1918-1919)

Ο συγκεκριμένος άνδρας τρομοκράτησε τη Νέα Ορλεάνη, εισβάλλοντας σε σπίτια τη νύχτα και επιτιθέμενος στα θύματα με τσεκούρι.

Οι επιθέσεις του προκάλεσαν μαζικό φόβο στην πόλη.

Αξίζει να σημειωθεί πως συνήθως, έστελνε επιστολές στον Τύπο δηλώνοντας ότι θα «χαρίσει τη ζωή» σε όποιο σπίτι έπαιζε τζαζ μουσική τη νύχτα της επίθεσης, γεγονός που ενίσχυσε τον μύθο γύρω από την υπόθεση.

Ωστόσο παρά τις έρευνες, δεν συνελήφθη ποτέ.

