Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Ο 31χρονος παραδέχτηκε ότι είχε ως στόχο αξιωματούχους του Τραμπ

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα, για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Δευτερόλεπτα μετά το άκουσμα των πυροβολισμών, ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ οι αρχές αναφέρουν ότι κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας δέχτηκε πυροβολισμό, αλλά προστατεύτηκε από το αλεξίσφαιρο γιλέκο του και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

VIDEO: 🔴



Ο ύποπτος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν από την Καλιφόρνια, συνελήφθη επί τόπου. Σύμφωνα με τις αρχές μάλιστα, ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια, όταν προσπάθησε να προσεγγίσει σημείο ελέγχου ασφαλείας.

Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Η έρευνα και το ενδεχόμενο κινήτρου

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει το κίνητρο πίσω από την επίθεση, ωστόσο πηγές αναφέρουν ότι ο δράστης φέρεται να είπε μετά τη σύλληψή του πως ήθελε να επιτεθεί σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για «μοναχικό δράστη», κάτι που υποστήριξε και η αστυνομία της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 31χρονος είναι καθηγητής και εργαζόταν σε φροντιστήρια στην Καλιφόρνια. Οι αρχές ερευνούν το σπίτι του στην Τορράνς, για επιπλέον στοιχεία.

Ο δράστης αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για χρήση όπλου σε πράξη βίας και επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα με όπλο.

Οι εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη προαναγγείλει ότι ενδέχεται να προστεθούν επιπλέον κατηγορίες καθώς συνεχίζεται η έρευνα, ενώ η πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα.

Με πληροφορίες από CBSnews




