Λίβανος: Ο Νετανιάχου διέταξε τον ισραηλινό στρατό να επιτεθεί σφοδρά στις θέσεις της Χεζμπολάχ

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον ισραηλινό στρατό να επιτεθεί σε θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, παρά το γεγονός ότι μεταξύ των δύο χωρών ισχύει επίσημα κατάπαυση του πυρός.

«Διέταξα τον στρατό να εξαπολύσει ισχυρή επίθεση εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο Λίβανο», ανέφερε το Channel 12, επικαλούμενο δήλωση του πρωθυπουργού, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 12 ατόμων στην πόλη Σαφάντ αλ-Μπατίχ, στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ του νότιου Λιβάνου.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων «National News Agency» ανέφερε ότι μεταξύ των θυμάτων του ισραηλινού βομβαρδισμού συγκαταλέγονται γυναίκες και παιδιά.

Το Υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ο αριθμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου από τις 2 Μαρτίου έχει ανέλθει σε 2.496, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 7.719.

Παράταση της εκεχειρίας είχε ανακοινώσει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε παράταση της κατάπαυσης πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο.

Η ισχύς της εκεχειρίας επρόκειτο να εκπνεύσει αύριο Κυριακή και η παράταση θα ισχύει για «τρεις εβδομάδες».

Η ανακοίνωση ήρθε μετά το πέρας των συνομιλιών αντιπροσώπων των δυο χωρών στις οποίες συμμετείχε προσωπικά ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, εκτιμώντας παράλληλα πως θα μπορούσε να συναφθεί συμφωνία ειρήνης ανάμεσά τους εντός του έτους.

«Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου θα παραταθεί για τρεις εβδομάδες», ανέφερε, πληκτρολογώντας τις δυο τελευταίες λέξεις της φράσης αυτής με κεφαλαία γράμματα, ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, συνοψίζοντας τη συνάντηση που «πήγε πολύ καλά!», όπως διαβεβαίωσε.