ΗΠΑ: Μαθητές σταμάτησαν το σχολικό λεωφορείο όταν η οδηγός έχασε τις αισθήσεις της

Η οδηγός ανέφερε χαρακτηριστικά πως «μου έσωσαν τη ζωή»

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Μαθητές γυμνασίου στο Μισισίπι, των ΗΠΑ, αντέδρασαν άμεσα για να αποτρέψουν τη σύγκρουση του σχολικού λεωφορείου τους, αφού η οδηγός τους έχασε τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο, με την ίδια να δηλώνει, «μου έσωσαν τη ζωή».

Το εν λόγω λεωφορείο είχε μόλις αναχωρήσει από το γυμνάσιο Hancock στην κοινότητα Kiln του Μισισίπι την Τετάρτη, όταν η οδηγός, Λία Τέιλορ, υπέστη κρίση άσθματος και έχασε τις αισθήσεις της.

Άμεση αντίδραση από τους μαθητές στις ΗΠΑ

Οι μαθητές στο λεωφορείο ανέλαβαν δράση, με τον 12χρονο μαθητή της έκτης τάξης, Τζάκσον Κασνάβε, να αρπάζει το τιμόνι αφού παρατήρησε ότι το λεωφορείο είχε αρχίσει να στρίβει. «Δεν είχα χρόνο να επεξεργαστώ τα συναισθήματά μου», είπε ο Κασνάβε στο Associated Press. «Απλά ήθελα να βεβαιωθώ ότι κανείς δεν θα τραυματιζόταν».

Ένας άλλος μαθητής της έκτης τάξης, ο Ντάριους Κλαρκ, προσπάθησε να βοηθήσει πατώντας τα φρένα καθώς το λεωφορείο έπαιρνε ταχύτητα. «Και τότε, λιποθύμησε ξανά και το λεωφορείο άρχισε να κυλάει προς τα εμπρός, και εννοώ ότι άρχισε να παίρνει ταχύτητα, οπότε δεν ήξερα ότι είχε αερόφρενα – οπότε όταν πάτησα τα φρένα, παραλίγο να με πετάξει έξω από το παρμπρίζ», είπε ο Κλαρκ.

Οι δύο μαθητές κατάφεραν να επιβραδύνουν το λεωφορείο, να το οδηγήσουν στο πλάι και να το σταθμεύσουν. Η αδελφή του Κλαρκ, η 13χρονη Κέιλεϊ, κάλεσε το 911 και είπε ότι μόλις που άκουγε τον τηλεφωνητή, καθώς πολλοί μαθητές ούρλιαζαν. «Φοβήθηκα», θυμήθηκε. «Αλλά έπρεπε να βοηθήσω».

Σύντομα έφτασαν οι πρώτες βοήθειες και βοήθησαν την Τέιλορ, η οποία είπε ότι έχει πλέον αναρρώσει από το επείγον περιστατικό. Οι μαθητές τιμήθηκαν για τις πράξεις τους σε μια σχολική εκδήλωση ενθάρρυνσης την Παρασκευή.

«Είμαι πολύ περήφανη για αυτούς», είπε η Τέιλορ. «Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερους μαθητές από αυτούς που βρίσκονται στο λεωφορείο μου. Τους αγαπώ όλους, τον έναν και τον άλλον».

«Θα σκέφτομαι πώς μου έσωσαν τη ζωή».

Με πληροφορίες από Guardian και Associated Press

