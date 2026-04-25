Ουγγαρία: Ο Βίκτορ Όρμπαν δηλώνει ότι θα παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός δήλωσε, μεταξύ άλλων, «δεν με χρειάζεται το κοινοβούλιο, αλλά η αναδιοργάνωση του εθνικού στρατοπέδου»

Ο απερχόμενος εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι θα παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα.

Η δήλωση έρχεται μετά τη συντριπτική εκλογική ήττα της συμμαχίας του έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία.

«Καθώς η έδρα που κέρδισα ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου για την πλατφόρμα Fidesz-KDNP είναι στην πραγματικότητα μια κοινοβουλευτική έδρα για το Fidesz, αποφάσισα να την παραδώσω. Αυτή την ώρα, δεν με χρειάζεται το κοινοβούλιο, αλλά η αναδιοργάνωση του εθνικού στρατοπέδου», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

Η ορκωμοσία του Πέτερ Μαγιάρ

Ο Πέτερ Μαγιάρ, ηγέτης του ουγγρικού κόμματος «Tisza», το οποίο κέρδισε τις κοινοβουλευτικές εκλογές, θα ορκιστεί πρωθυπουργός στις 9 Μαΐου, σύμφωνα με ανάρτησή του.

«Το απόγευμα της 9ης Μαΐου, μετά την επίσημη τελετή ορκωμοσίας του πρωθυπουργού, θα διοργανώσουμε εορταστική εκδήλωση στην πλατεία Κόσουτ, κοντά στο Κοινοβούλιο στη Βουδαπέστη, για να σηματοδοτήσουμε την πολιτική μετάβαση», ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 22 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν στην Ουγγαρία στις 12 Απριλίου. Τα τελικά αποτελέσματα έδωσαν στο κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza του Πέτερ Μαγιάρ 141 έδρες στο κοινοβούλιο, αρκετές για την πλειοψηφία. Το κόμμα Fidesz του Όρμπαν κέρδισε 52 έδρες.

Αλλαγή στάσης από Όρμπαν

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Ουγγαρία εγκατέλειψε την επίμονη αντίθεσή της στο πακέτο στήριξης της Ουκρανία, ανοίγοντας τον δρόμο για χρηματοδότηση ύψους έως 90 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κυβέρνηση του Όρμπαν συναίνεσε σε συμφωνία στις Βρυξέλλες, η οποία προβλέπει τη χορήγηση δανείου για την κάλυψη αναγκών της Ουκρανίας, τόσο για τη συνέχιση της άμυνάς της απέναντι στη Ρωσία όσο και για τη λειτουργία του κράτους.

Παράλληλα, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών ενέκριναν νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο τη μείωση των εσόδων της από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Το πακέτο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον αποκλεισμό επιπλέον τραπεζών από το διεθνές σύστημα πληρωμών και νέους περιορισμούς στο εμπόριο. Οι αποφάσεις αυτές είχαν επίσης «μπλοκαριστεί» από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

